Πρόστιμο για όσους περπατούν… γρήγορα: Το νέο όριο ταχύτητας στη Σλοβακία

Στις σύγχρονες πόλεις, η καθημερινή μετακίνηση μοιάζει όλο και περισσότερο με αγώνα ταχύτητας. Όλοι βιάζονται: οδηγοί, ποδηλάτες, σκούτερ, ακόμα και πεζοί που περπατούν με ρυθμό επαγγελματία δρομέα, προσπαθώντας να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτή τη γενικευμένη φρενίτιδα, η έννοια του «χαλαρού περιπάτου» αποτελεί σχεδόν ανάμνηση.

Κι εκεί λοιπόν που νομίζαμε πως τα όρια ταχύτητας αφορούν μόνο τους δρόμους, ήρθε η Σλοβακία να μας διαψεύσει. Και αυτό γιατί αποφάσισε να βάλει φρένο -κυριολεκτικά- ακόμη και στο περπάτημα.

Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου μια τροπολογία στον νόμο περί κυκλοφορίας που ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών τα 6 χλμ/ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερς, χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών σκούτερ — οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια — και έχει ως στόχο την αποφυγή συχνών συγκρούσεων, όπως αναφέρει το Politico.

«Ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με χρήστες σκούτερ», δήλωσε ο συντάκτης της τροπολογίας, Ľubomír Vážny, του αριστερού-λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Robert Fico, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβερνητικής συμμαχίας.

Άγνωστο πώς θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος

Αν και ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, οι υποστηρικτές του δεν έχουν διευκρινίσει δημοσίως πώς σκοπεύουν να τον εφαρμόσουν. Η μέση ταχύτητα περπατήματος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4 και 5 χλμ/ώρα, ωστόσο, η British Heart Foundation αναφέρει ότι μια ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται μέτρια για κάποιον με εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Η αντιπολίτευση επέκρινε την αλλαγή και ακόμη και το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε ότι θα ήταν πιο σκόπιμο να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά σκούτερ από τα πεζοδρόμια παρά να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας.

Ο Martin Pekár του φιλελεύθερου κόμματος της αντιπολίτευσης Progressive Slovakia δήλωσε ότι οι πεζοί αντιμετωπίζουν κίνδυνο από τα αυτοκίνητα, όχι από τους ποδηλάτες ή τα σκούτερ, και ότι η τροπολογία τιμωρεί τις βιώσιμες μεταφορές.

«Αν θέλουμε λιγότερες συγκρούσεις, χρειαζόμαστε πιο ασφαλείς ποδηλατοδρόμους, όχι παράλογα όρια που είναι φυσικά αδύνατο να τηρηθούν», δήλωσε ο Pekár. «Με την αναφερόμενη ταχύτητα, ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του», πρόσθεσε

Φυσικά, η τροπολογία προκάλεσε «βροχή» σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν το να τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο θα μπορούσε να τους επιφέρει πρόστιμο.