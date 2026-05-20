Πρόταση δυσπιστίας μέσα σε Final Four; Όχι ευχαριστώ

«Θα σεβαστώ τα φίλαθλα αισθήματα…» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε χαλαρό πηγαδάκι δημοσιογράφων έξω από την αίθουσα Γερουσίας, με φόντο την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών περί ενδεχόμενης κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.



Το αινιγματικό σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγινε ενόψει της εισαγωγής το πρωί της Παρασκευής στην Ολομέλεια, της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών.



Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πως η ΝΔ θα αυξήσει τεχνηέντως τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας προκειμένου να μην «περάσει» η πρόταση, με τη Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα να προειδοποιεί πως «δεν θα αφήσει να περάσει η νέα συγκάλυψη».

Επί του παρόντος έχει Final Four, o Aνδρουλάκης είναι μπασκετικός, πικραμένος λόγω Παναθηναϊκού βέβαια, αλλά όπως άφησε να εννοηθεί θα σεβαστεί πλήρως τη μάχη της Αθήνας για την ευρωπαϊκή κούπα.

Fair play.