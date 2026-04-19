Πρωτάθλημα Ράλλυ Νότιας Αμερικής: Νεκρός θεατής μετά από έξοδο αγωνιστικού αυτοκινήτου

Ήταν λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ήχος των κινητήρων στις ειδικές διαδρομές της περιοχής Giulio Cesare αντικαταστάθηκε από την παγωμένη σιωπή του σοκ.

Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, με πλήρωμα τους Παραγουανούς Didier Arias και Héctor Núnez, βγήκε από το δρόμο με ταχύτητα σε μια κλειστή στροφή μεταξύ του 1ου και 2ου χιλιομέτρου της διαδρομής. Το όχημα, ανατράπηκε πολλές φορές και κατέληξε με ορμή σε σημείο όπου βρισκόταν συγκεντρωμένοι θεατές. Αν και το πλήρωμα βγήκε σώο από τις κατεστραμμένες λαμαρίνες, η μοίρα δεν ήταν το ίδιο ευγενική με όσους βρέθηκαν στην πορεία του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

CORDOBA: EL RALLY SE COBRÒ UN VICTIMA

Atencion imagenes sensibles

Rally Sudamericano: un espectador murió tras ser embestido por un vehículo en competencia



El hecho ocurrió durante un tramo del evento. Otra persona resultó herida y fue asistida. La competencia fue suspendida pic.twitter.com/LZqk1hql5z — EN LA MIRA (@enlamiraradio) April 19, 2026

Η μοιραία κατάληξη και οι τραυματισμοί

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, τρία άτομα παρασύρθηκαν από το όχημα. Ανάμεσά τους, ένας 25χρονος νέος από την πόλη Κόρδοβα, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Luis María Bellodi της Mina Clavero, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 40χρονη γυναίκα από τη Villa Dolores με κάταγμα στον αστράγαλο, η οποία πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου, καθώς και η ανήλικη κόρη της, η οποία ευτυχώς έφερε μόνο ελαφρούς μώλωπες και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Άμεση διακοπή και έρευνες

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα προχώρησε στην οριστική διακοπή του, ενεργοποιώντας αμέσως τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι δυνάμεις διάσωσης, η αστυνομία και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκονταν στην ειδική διαδρομή έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όμως το κακό είχε ήδη γίνει.

🚨 HAY HERIDOS 🚨



👉🏻 Un grave accidente obligó a detener este domingo la actividad en el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano, en Mina Clavero, cuando se desarrollaba la jornada decisiva de la prueba. pic.twitter.com/RQfuQcmM4g — Telefe Córdoba (@telefecordoba) April 19, 2026

«Οι οργανωτές του αγώνα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εργάζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράλληλα, παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης.

Το δυστύχημα αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των θεατών σε τέτοιου είδους αγώνες, ειδικά σε σημεία υψηλού κινδύνου. Για την ώρα, ο κόσμος των Rally θρηνεί μια χαμένη ζωή, θυμίζοντάς μας πως πάντα υπάρχει κίνδυνος στις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.