Πρώτη φορά στην Ελλάδα δόθηκε 6μηνη παράταση σε 54χρονη για να γίνει μητέρα μέσω παρένθετης

Δικαστήριο έδωσε παράταση 6 μηνών σε 54χρονη, ώστε να γίνει μητέρα μέσω παρένθετης, μολονότι η ίδια είχε περάσει το ηλικιακό όριο. Η γυναίκα παρακαλούσε το δικαστήριο για μικρή παράταση, καθώς μέχρι να υπάρξει η απόφαση για το αν η ίδια πληροί τα κριτήρια, θα είχε περάσει η ηλικία που μπορούσε να γίνει μητέρα μέσω παρένθετης.

«Είναι μια ρηξικέλευθη απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα, δίνει δικαίωμα στην αναπαραγωγή και την οικογένεια σε μία γυναίκα που έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο (54) για εξωσωματική. Η γυναίκα έκλεισε τα 54 και μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση δε θα υπάρχει ο χρόνος ώστε να προχωρήσουμε στην εμβρυομεταφορά.

Έτσι ζητήσαμε από το δικαστήριο να μας δοθεί προθεσμία ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Της επέτρεψαν, παρά το ότι έχει κλείσει τα 54 και δέχθηκαν τους ισχυρισμούς μας ότι δεν υπάρχει ιατρικός φόβος, αφού μία νεότερη γυναίκα θα κυοφορήσει το παιδί της 54χρονης», ανέφερε ο δικηγόρος της γυναίκας, Δημήτρης Κατσάμπουλας.



«Αυτό έγινε πανηγυρικά δεκτό από το δικαστήριο, παρά το γράμμα του νόμου που είναι για τα 54 έτη. Έτσι υπάρχει η προθεσμία, το πλαίσιο των 6 μηνών, ώστε να ολοκληρωθεί η εμβρυομεταφορά», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να περιγράψω την ανακούφιση που νιώθω. Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλά ένα χαρτί, αλλά η τελευταία μου ευκαιρία να γίνω μάνα. Ευχαριστώ πολύ τους δικηγόρους και το δικαστήριο που δεν με είδε ως αριθμό αλλά ως μία γυναίκα που ήθελε διακαώς να γίνει μητέρα», είπε από την πλευρά της συγκινημένη η γυναίκα.

