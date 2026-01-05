Πρωτοχρονιά 1966: Κοντού, Κωνσταντίνου, Ρίζος κόβουν τη βασιλόπιτά τους στα καμαρίνια

Στα θέατρα οι βασιλόπιτες ξεκινούν να κόβονται με την αλλαγή του χρόνου και πολλές φορές φτάνουμε σχεδόν… Πάσχα μέχρι να κοπούν όλες! Είναι ωραία να βλέπεις έναν θίασο να μαζεύεται όλος μαζί γύρω από την πίτα και με τη χαρά ενός μικρού παιδιού να περιμένουν όλοι να δουν σε ποιον θα πέσει το φλουρί!

Ανάλογα συναισθήματα είχαν το 1966 η Μάρω Κοντού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Νίκος Ρίζος όταν ο φωτογραφικός φακός του Κλεισθένη απαθανάτισε τους σταρ της εποχής να κόβουν την πίτα τους στα καμαρίνια της παράστασης “Άντρα θέλω τώρα τον θέλω”!

Η πίτα της επιτυχίας

Το Studio Kleisthenis δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τη συγκεκριμένη κοπή της πίτας και στο κείμενο που τη συνόδευε μας αφηγήθηκε το παρασκήνιο της φωτογράφισης. «Πρωτοχρονιά του 1966, ο Κλεισθένης απαθανατίζει με τον φακό του τους συν-θιασάρχες Μάρω Κοντού, Γιώργο Κωνσταντίνου και Νίκο Ρίζο στα παρασκήνια του Θεάτρου “Ακάδημος”, την ώρα που κόβουν τη βασιλόπιτα της νέας χρονιάς, σε μια περίοδο μεγάλης καλλιτεχνικής επιτυχίας.

Εκείνη τη σεζόν ανεβάζουν στο συγκεκριμένο θέατρο την κωμωδία των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου “Άντρα θέλω τώρα τον θέλω”, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Σακελλάριου. Ένα έργο που με το γνώριμο πνεύμα, τον ρυθμό και το καυστικό του χιούμορ, γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός θιάσου που βρισκόταν στην ακμή του».