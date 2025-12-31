Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Έγινε η κλήρωση, δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου, με συνολικά 5.000.000 ευρώ σε εγγυημένα κέρδη.

Η κλήρωση μεταδόθηκε ζωντανά στις 16:00 και ανακοινώθηκαν οι τυχεροί αριθμοί.



Μεγάλος Λαχνός



55460 – 17η σειρά

Κερδίζει 1.000.000 €



Τυχερή Πεντάδα



55456, 55457, 55458, 55459, 55460 – 17η σειρά



Συνολικά 5.000.000 €



Άλλα κέρδη



8.000 € για λαχνούς με αριθμό 55460 σε άλλες σειρές



5.000 € για λαχνούς με αριθμούς 55456–55459 σε άλλες σειρές



1.000 € για λαχνούς με τον ίδιο τετραψήφιο αριθμό (5460, 5456–5459)



100 € για λαχνούς με τους ίδιους δύο τελευταίους αριθμούς



Επιπλέον μεγάλα δευτερεύοντα κέρδη: 150.000 €, 100.000 €, 75.000 €, 50.000 €, 10.000 € και άλλα.

Μπείτε στη σελίδα του ΟΠΑΠ για τις κληρώσεις του Κρατικού Λαχείου και εισαγάγετε τον αριθμό και τη σειρά του λαχνού σας για να δείτε άμεσα αν κερδίσατε. Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν τα λαχεία τους στους επίσημους αντιπροσώπους του Κρατικού Λαχείου.