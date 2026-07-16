Άριστα στους μαθητές ΕΠΑΛ που πήραν από λάθος θέματα εξετάσεων ΓΕΛ - ΕΔΕ για την πρωτοφανή «αστοχία»

Ανακοίνωση για το περιστατικό που σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, σε δύο υποψηφίους διανεμήθηκαν εκ παραδρομής τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Τα συγκεκριμένα θέματα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, καθώς οι υποψήφιοι των ΓΕΛ είχαν εξεταστεί στο ίδιο μάθημα την προηγούμενη ημέρα.



Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή οποιασδήποτε διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Όπως τονίζεται, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε απολύτως καμία διαρροή θεμάτων, ενώ το πρόβλημα περιορίστηκε αποκλειστικά στη λανθασμένη διανομή των εξεταστικών θεμάτων σε δύο υποψηφίους.



Για την αντιμετώπιση της διοικητικής αστοχίας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.



Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο συγκεκριμένα γραπτά. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας, χωρίς υπαιτιότητα των δύο υποψηφίων, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους και να μην υποστούν οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια εξαιτίας λάθους της εξεταστικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) σχετικά με το περιστατικό:



«Με αφορμή μεμονωμένο συμβάν σε εξεταστικό κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) κατά την εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα:



Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων.



Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα. Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων. Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.



Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.



Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων».