Πρωτομαγιά με επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη: Εκατοντάδες προσαγωγές και αποκλεισμός της Ταξίμ

Ένταση, εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά διαδηλωτών και εκατοντάδες προσαγωγές σημαδεύουν τις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη και φέτος.

Η φετινή Πρωτομαγιά στην Τουρκία ανέδειξε, ωστόσο, δύο διαφορετικές εικόνες: από τη μία, την ένταση και τις συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη και, από την άλλη, τις πιο ειρηνικές και μαζικές εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις της χώρας.

Επεισόδια και μαζικές προσαγωγές στην Κωνσταντινούπολη

Η Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να απαγορεύουν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και να επεμβαίνουν σε ομάδες διαδηλωτών.

Η αστυνομία παρενέβη δυναμικά σε διαδηλωτές που επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία Ταξίμ από περιοχές όπως το Μπεσικτάς και το Μετζιντιέκιοϊ, κάνοντας ακόμη και χρήση δακρυγόνων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά βίαιων συλλήψεων, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο συνδικαλιστής Μπασαράν Ακσού, ο οποίος κατήγγειλε τον αποκλεισμό της πλατείας Ταξίμ. Επιπλέον, 40 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Αποκλεισμός της πλατείας Ταξίμ και αστυνομικός κλοιός

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης επέβαλε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και σε κεντρικές συνοικίες της Πόλης.

Δρόμοι έκλεισαν σε Πέρα, Σισλί και Μπεσικτάς, ενώ σταθμοί μετρό, όπως το Ταξίμ και το Σισχανέ, τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, διακόπηκαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Η περιοχή του Μετζιντιέκιοϊ μετατράπηκε σε ‘πεδίο μάχης', με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τεθωρακισμένα οχήματα και οδοφράγματα. Οι αρχές περιόρισαν την πρόσβαση ακόμη και δημοσιογράφων, ενώ οι πρώτες προσαγωγές σημειώθηκαν όταν ομάδες διαδηλωτών προσπάθησαν να κινηθούν προς την πλατεία Ταξίμ.

Αντιδράσεις για την αστυνομική στάση

Οι επεμβάσεις της αστυνομίας προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και επικρίσεις από την αντιπολίτευση.

Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας να δοθεί χώρος για ελεύθερη έκφραση των αιτημάτων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στο δικαίωμα συγκέντρωσης στην πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της πλατείας για το εργατικό κίνημα.

Ομαλή πορεία στη Χαλκηδόνα

Σε αντίθεση με τα επεισόδια στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης, οι εκδηλώσεις στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιήθηκαν ομαλά.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα και οργανώσεις συμμετείχαν στην πορεία που κατέληξε στην Πλατεία Ριχτίμ, με αιτήματα για εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατικές ελευθερίες.

Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από μαζική συμμετοχή συνδικάτων, όπως η DİSK, η KESK και η TMMOB. Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Εορταστικό κλίμα σε Άγκυρα και Σμύρνη

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα και η Σμύρνη, οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά είχαν πιο εορταστικό χαρακτήρα.

Πορείες, μουσικές εκδηλώσεις και μαζική συμμετοχή εργαζομένων συνέθεσαν μια διαφορετική εικόνα, με έντονη παρουσία γυναικών, εργατικών ομάδων και ανθρακωρύχων που είχαν πρόσφατα δικαιωθεί μετά από κινητοποιήσεις.

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή

Ξεχωριστό τόνο στις εκδηλώσεις έδωσε το μήνυμα του κρατούμενου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, από τις φυλακές της Σηλυβρίας.

Όπως δήλωσε: «Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η εργασία θα ανταμειφθεί. Αυτή η χώρα θα γίνει πιο όμορφη την ημέρα που οι εργαζόμενοι θα βρίσκουν το δίκιο τους. Ζήτω η 1η Μαΐου!».

Κυβερνητικά μηνύματα για την Πρωτομαγιά

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, υπογράμμισε τη σημασία της εργασίας για το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε: «Κάθε αξία που οικοδομείται με ιδρώτα αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για το μέλλον της χώρας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία προχωρά «προς ένα ισχυρότερο αύριο με μια προσέγγιση που εξυψώνει την εργασία».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Τούρκος υπουργός Εργασίας, Βεντάτ Ισικχάν, χαρακτήρισε τους εργαζόμενους «πραγματικούς ήρωες» της χώρας, επισημαίνοντας τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.