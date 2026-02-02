Ένα πρόσωπο, μια δεύτερη ζωή: Μεταμόσχευση-ορόσημο στην Ισπανία από δότρια υποβοηθούμενης ευθανασίας

Ένα νοσοκομείο στη Βαρκελώνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/2) ότι πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή μεταμόσχευση προσώπου στην οποία η δότρια, σε παγκόσμια πρωτιά, είχε προσφέρει το πρόσωπό της προτού υποβληθεί σε διαδικασία υποβοηθούμενης ευθανασίας.

Η περίπλοκη χειρουργική επέμβαση περιελάμβανε τη μεταμόσχευση σύνθετου ιστού από το κεντρικό τμήμα του προσώπου και απαιτούσε τη συμμετοχή περίπου 100 επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων ψυχιάτρων και ανοσολόγων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το φημισμένο νοσοκομείο Vall d'Hebron. Ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου αρνήθηκε να πει την ακριβή ημερομηνία της επέμβασης για λόγους απορρήτου, αλλά δήλωσε στο Reuters ότι έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2025.

Η συντονίστρια της μεταμόσχευσης, η Ελίζαμπετ Νάβας, είπε ότι η δωρήτρια επέδειξε «ένα επίπεδο ωριμότητας που μας άφησε άφωνους». «Κάποιος που έχει αποφασίσει να τερματίσει τη ζωή του αφιερώνει μια από τις τελευταίες επιθυμίες του σε έναν άγνωστο και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία τέτοιου μεγέθους», σχολίασε.



Η λήπτρια –της οποίας έγινε γνωστό μόνο το μικρό όνομα, Κάρμε– είχε υποστεί νέκρωση του ιστού του προσώπου από μια βακτηριακή λοίμωξη, οφειλόμενη σε τσίμπημα εντόμου. Αδυνατούσε να μιλήσει, να φάει και να δει. «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη στο σπίτι, σκέφτομαι ότι αρχίζω να μοιάζω περισσότερο με τον εαυτό μου», δήλωσε η Κάρμε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η ανάρρωσή της πηγαίνει πολύ καλά.

Για τέτοιες περιπτώσεις που απαιτούν μεταμοσχεύσεις προσώπου, ο δότης και ο λήπτης πρέπει να έχουν το ίδιο φύλο, ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλιού.



Η Ισπανία κατέχει ηγετική θέση στις μεταμοσχεύσεις

Με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων, η Ισπανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις μεταμοσχεύσεις οργάνων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Το 2021, έγινε η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομιμοποίησε την ευθανασία.

Οι μισές από τις έξι μεταμοσχεύσεις προσώπου που έχουν γίνει ποτέ στην Ισπανία έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Vall d'Hebron. Το καταλανικό νοσοκομείο πραγματοποίησε επίσης την πρώτη ολική μεταμόσχευση προσώπου στον κόσμο το 2010.

Περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις οργάνων πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών να είναι οι πιο συνηθισμένες. Επίσης, το 2024, έλαβαν βοήθεια για τον θάνατό τους 426 άτομα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.