Προβλήματα σχέσεων, η ΔΕΛΤΑ χωρίς κέρδη, η Energean (πάλι) με αποθήκη

Πάρα τις κατά καιρούς διαψεύσεις, μαθαίνω ότι ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν συγκεντρώσει μια σειρά αιτημάτων υπουργών για αλλαγές σε γενικούς γραμματείς υπουργείων και διοικητές εποπτευομένων οργανισμών.

Το μεν δεύτερο, με τις διοικήσεις των οργανισμών, δρομολογήθηκε ήδη, μέσω της νέας διαδικασίας επιλογής τους που ψηφίστηκε στην Βουλή.

Το δε πρώτο, όπως μαθαίνω, δεν θα γίνει σήμερα – αύριο, αλλά δεν θα αργήσει μια και όπως λένε οι γνωρίζοντάς «σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση είναι «εκρηκτική». Ένας από τους γενικούς γραμματείς που αναμένεται να αλλάξει, μαθαίνω ότι είναι εκ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν βρήκε σημείο επαφής με τους νέους προϊσταμένους, χαρακτηριστικό και συχνό πρόβλημα στους διαδρόμους της εξουσίας.

Ασυμφωνία χαρακτήρων

Υπουργός που στην νέα κυβέρνηση άλλαξε θέση, προσπαθεί να ενημερωθεί μια και το αντικείμενο του υπουργείου του είναι τεράστιο και σε πολλά από τα κομμάτια για τα οποία είναι υπεύθυνο, είναι «καυτά».

Όμως εκτός από αυτά τα προβλήματα, μαθαίνω ότι έχει να αντιμετωπίσει και ένα ζήτημα επικοινωνίας με άλλο μέλος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όταν συμβαίνει «η συνεννόηση είναι κυριολεκτικά αδύνατη», όπως λένε συνεργάτες του.

Τι μπορεί να κάνει… Να περιμένει τον ανασχηματισμό, αν και ούτε τον βλέπω κοντά, ούτε νομίζω πως θα αγγίξει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Άρα κουράγιο και ψυχραιμία, όπως λένε και οι γιατροί στους συγγενείς όσων έχουν στην οικογένεια τους «κυκλοθυμικούς».

Ποιος θα του μιλήσει

Όσο και να φαίνεται παράξενο, ακόμα και στον πολύ στενό κύκλο του Προέδρου του Σύριζα Σ. Κασσελάκη, έχει αρχίσει μουρμούρα για τις «ανεξέλεγκτες» εκρήξεις του κ. Π. Πολάκη. Με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα σχέσεων και στο αντιπολιτευόμενο κόμμα.

Προκαλεί ξαφνικά προβλήματα, χωρίς να έχουμε σχεδιάσει την αντιμετώπιση τους, λένε στο περιβάλλον του Προέδρου, αλλά θεωρούν αρκετά δύσκολο να παρέμβουν.

Έτσι, μια πρώτη προσπάθεια , μαθαίνω ότι θα κάνει, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, ο οποίος είναι και ο «προξενητής» του κ Κασσελάκη με τον Σύριζα, μέσω Πολάκη. Αν δεν πέτυχει κάτι, βλέπω να επιστρατεύεται συγγενής του πρώην Προέδρου….

Σήριαλ αποθήκης

Ορισμένα ζητήματα είναι σαν τα διαμάντια, παντοτινά. Ένα από αυτά η αποθήκη στον Πρίνο που ανήκει στην εταιρεία πετρελαίου Energean κι αν έχω καταλάβει καλά, κάποτε είχε πετρέλαιο που τελείωσε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη. Στην αρχή όλα ήταν έτοιμα για να γίνει μια μεγάλη αποθήκη φυσικού αερίου. Είχαμε εμπεδώσει τα ευεργετικά πλεονεκτήματα της λύσης αυτής αλλά επειδή λένε μόνον τα καλά νέα, πρέπει να πούμε ότι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι εκθειάζουν το νέο σχέδιο να γίνει η πρώτη υπόγεια αποθήκη διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το έργο λοιπόν, φοβερό και τρομερό, θα ξεκινήσει «προς τα τέλη του 2025 με δυνατότητα αποθήκευσης, 1 εκατ. τόνων CO2 σε ετήσια βάση. Στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του έργου, έως το 2027 με 2028, η δυνατότητα αποθήκευσης αναμένεται να ανέλθει σε 2,5 με 3 εκατ. τόνους CO2 ετησίως.» Άντε πάλι.

Υποθέτω ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας, έχει πολλά χρόνια να συνταξιοδοτηθεί και αυτή η αποθήκη - project θα παραμείνει δημοφιλές σήριαλ τα επόμενα χρόνια.

Οι ευάλωτοι της ΔΕΛΤΑ

Ένα από τα γνωστά - άγνωστα προβλήματα στην αγορά είναι οι σαχλαμάρες που κυκλοφορούν ως εταιρικές ανακοινώσεις, κυρίως για τα οικονομικά αποτελέσματα. Διάβαζα μακροσκελή ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ για το έτος 2022 κι έφριξα. Τα έλεγε όλα εκτός από μια «μικρή λεπτομέρεια»: Αν έχουν κέρδη ή ζημίες!

Βέβαια όποιος είναι τυχερός ή επιμένει να ψάχνει την πραγματικότητα, θα την βρει. Ε, λοιπόν το 2022, η εταιρεία είχε ζημιές 20 εκατ. ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ.

Τώρα που μάθαμε την (ανύπαρκτη) κερδοφορία, να πούμε ότι η ΔΕΛΤΑ, φαίνεται να τα πήγε καλά επειδή ο τζίρος της εταιρείας έφθασε τα 263 εκατ. ευρώ αυξημένος 15,84% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πού οφείλεται όμως η άνοδος του τζίρου; Στο γεγονός ότι αύξησαν τις τιμές 14% κατά μέσον όρο.

Επιστροφή, λοιπόν, στην πραγματικότητα: Η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ είχε σημαντική αύξηση ζημιών που έφθασαν τα 20 εκατ. παρότι ανέβασε τις τιμές των προϊόντων της κατά 14%, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό.

Τέλειωσε το απλό μάθημα δημοσιογραφίας αλλά πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα γιατί βοηθούμε τους ευάλωτους. Η ΔΕΛΤΑ δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει κάθε τρίμηνο αποτελέσματα, γιατί θέλετε ανακοινώσεις για τα (άσχημα) αποτελέσματα; Δεν είναι όλοι είναι ηλίθιοι, θα σας πάρουν είδηση.

Τα δεσμά του παρελθόντος

Αφού ασχοληθήκαμε με τρόφιμα, ας πάμε στην «καινούργια» ΙΟΝ που αγόρασε ο πάντα δραστήριος, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Βιομηχανική έδρα της νέας προσπάθειας θα είναι τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της ΒΟΜΒΥΞ και ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ στο 11ο χλμ της οδού Λαμίας Στυλίδας, λίγο παρακάτω από το πρώτο εργοστάσιο της Chipita.

Θα πείτε, πειράζει που πήγε σε μια περιοχή που γνωρίζει και αγαπά και του θυμίζει την μεγάλη επιτυχία που είχε; Όχι, σπεύδω να απαντήσω αλλά θα συνιστούσα να απελευθερωθεί από την παλιά επιτυχία, τα παλιά στελέχη, το παλιό περιβάλλον και να μπει στον κόπο να κάνει καινούργια πράγματα. Υποθέτω, μπορεί.

Καμία ανοχή

Φαίνεται ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Μόλις πριν δέκα μέρες έγραψα κάτι περίεργα σε κυλικεία νοσοκομείων τα οποία λυμαίνονται επιτήδειοι και ως παράδειγμα είχα αναφερθεί στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Πρέπει να παραδεχθώ ότι η αντίδραση ήταν ακαριαία. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θεόδωρος Τσουρούλας ασχολήθηκε με την υπόθεση αμέσως και αποτελεσματικά, προκειμένου να επικρατήσει τάξη και διαφάνεια. Θα πω ένα μπράβο.

Θα μου πείτε γιατί ασχολείσαι με τα ψιλικά όταν υπάρχουν μεγαλοκαρχαρίες που απομυζούν δημόσιο χρήμα. Απαντώ ότι πρέπει να κτυπάμε και την μικρή λαμογιά ώστε να μην θεωρεί ότι είναι (ούτε αυτή) στο απυρόβλητο. Δεν υπάρχει απάτη που να είναι (σχεδόν) αποδεκτή! Το μόνον πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να είμαι παντού, σαν το Άγιο Πνεύμα.