Ψάρι κηλίδα (blobfish): Το πιο άσχημο ζώο στον κόσμο αναδείχθηκε ψάρι της χρονιάς

Το πιο άσχημο ζώο στον κόσμο είναι και επίσημα το ψάρι της χρονιάς στη Νέα Ζηλανδία. Το Psychrolutes marcidus (blobfish ή ψάρι κηλίδα) ζει σε μεγάλα βάθη στα ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας και έχει μια μοναδική στρατηγική επιβίωσης. Το σώμα του δεν έχει οστά, μυς ή άλλα όργανα, αλλά αποτελείται από μια άμορφη μάζα με ελαφρώς χαμηλότερη πυκνότητα από το νερό, ώστε να επιπλέει λίγο πάνω από τον βυθό της θάλασσας.

Περιμένοντας την τροφή

Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό περίεργο χαρακτηριστικό του, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντί για σκελετό και λέπια, το blobfish έχει μαλακό σώμα και πλαδαρό δέρμα. Μπορεί να ζήσει περίπου 130 χρόνια και δεν κυνηγά για να πιάσει την τροφή του, απλώς περιμένει μέχρι αυτή να μπει στο στόμα του. Τα θηλυκά γεννούν 100.000 αυγά, τα οποία εναποθέτουν σε μια φωλιά και προστατεύουν μέχρι να εκκολαφθούν.

Το ψάρι-κηλίδα έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το περιβάλλον του. Η πίεση του νερού διαμορφώνει το σώμα του, δίνοντάς του τη χαρακτηριστική εμφάνιση ψαριού. Εκτός νερού, το σώμα του παραμορφώνεται και μοιάζει με ζελατινώδη μπάλα.

Πρώτο με διαφορά

Στον διαγωνισμό Fish of the Year, που διοργανώνεται από το Mountains to Sea Conservation Trust για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θαλάσσια ζωή, το ψάρι-κηλίδα συγκέντρωσε σχεδόν 1.300 από τις 5.500 ψήφους.

Στη δεύτερη θέση, με διαφορά 300 ψήφων, βρέθηκε το πορτοκαλί roughy, ένα ψάρι της οικογένειας των γλοιωδών, γνωστό για τα βλεννογόνα κανάλια στο κεφάλι του. Το πορτοκαλί roughy μάλιστα είχε το προβάδισμα, μέχρι που δύο παρουσιαστές τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού προώθησαν το ψάρι-κηλίδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το μακρύπτερο χέλι, ο πυγμαίος ιππόκαμπος, καθώς και διάφοροι καρχαρίες και σαλάχια. Το 85% αυτών των ειδών θεωρούνται απειλούμενα και ο διαγωνισμός αποτελεί έναν τρόπο ευαισθητοποίησης του κοινού για τη θαλάσσια ζωή.

Το πουλί της χρονιάς

Για όσους θέλουν να στηρίξουν την άγρια ζωή, υπάρχει και ο διαγωνισμός για το πουλί της χρονιάς, που διοργανώνεται από τον οργανισμό Forest & Bird. Ο τελευταίος νικητής ήταν το hoiho, ένα είδος πιγκουίνου.