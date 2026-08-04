Ψινάκης για Κορομηλά: Το διαζύγιο, το αυτοάνοσο και η παράλυση

Με εξομολογητική διάθεση εμφανίζεται ο Ηλίας Ψινάκης, στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής «Στο Γηροκομείο» με καλεσμένο τον Νίνο. Ο γνωστός μάνατζερ μαζί με τον τραγουδιστή, αναπόλησαν στιγμές από το παρελθόν και συγκεκριμένα...την περίοδο όπου ο Νίνο ήταν φιλοξενούμενος του Ηλία Ψινάκη στο σπίτι του. Μία περίοδο όπου φιλοξενούμενη ήταν και η Ρούλα Κορομηλά, λόγω σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπιζε, μετά τον χωρισμό της από τον Νάσο Γαλακτερό.

«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί, γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», περιέγραψε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο. Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», ανέφερε παρακάτω.

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