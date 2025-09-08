Πύρρος Δήμας: Πάντρεψε τον γιο του, Βίκτωρα - Ποια είναι η διάσημη σύζυγός του

Συγκινημένος ο Πύρρος Δήμας είδε τον γιο του Βίκτωρα να ανεβαίνει τα σκαλιά του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου μαζί με την αγαπημένη του, διάσημη πιανίστρια Κάριν Κι Ναγκάνο.

Τη συναισθηματική φόρτιση ενέτεινε και το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο ναό είχε πραγματοποιηθεί και ο γάμος του Πύρρου Δήμα με την αγαπημένη του Αναστασία Σδούγκου, τη μητέρα του γαμπρού που καταγόταν από εκεί και έφυγε από τη ζωή το 2018.

Τόσο ο γαμπρός, όσο και η νύφη ήθελαν ο γάμος τους να είναι απλός και να συνδυάζει την αξία της οικογένειας και την όμορφη και γραφική φύση της περιοχής. Αμέσως μετά την τελετή οι φίλοι του γαμπρού έριξαν στο νεόνυμφους άφθονο ρύζι. Έπειτα ο γαμπρός βοήθησε τη γυναίκα του να μπει στο κάμπριο αυτοκίνητο και οι δυο τους χάθηκαν στα στενά του χωριού κορνάροντας χαρμόσυνα…

Η διάσημη νύφη

Η 27χρονη Κάριν είναι κόρη του Αμερικανού μαέστρου Κεντ Ναγκάνο και της πιανίστριας Μαρί Κοντάμα, οπότε ήταν αναμενόμενο πως το μήλο κάτω από τη μηλιά θα έπεφτε! Η Κάριν ξεκίνησε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία μόλις 3 ετών. Φοίτησε στο Παρίσι και στη Μόσχα.

Το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 2007 ήταν σε μια ερμηνεία του Κοντσέρτου για Πιάνο του Μότσαρτ με την ορχήστρα του Wachtang Korisheli. Την ίδια χρονιά κέρδισε το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Scriabin του Παρισιού. Στη συνέχεια κέρδισε το Πρώτο Βραβείο και το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου του Βερολίνου και το Πρώτο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Anton Rubinstein.

Έχει επίσης εμφανιστεί με την Κρατική Ορχήστρα της Βαυαρίας στο Φεστιβάλ Grassau, στη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ, την Ορχήστρα Μπαρόκ Tafelmusik, την Συμφωνική Ορχήστρα της Νεολαίας Schwaebisches και την Ορχήστρα Attaca.