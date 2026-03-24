Ράλλυ Λαμίας 2026: Νικητές οι Αναπολιοτάκης-Τσιούκας

Ο καλός καιρός στάθηκε σύμμαχος της διοργάνωσης, προσελκύοντας πλήθος θεατών στις ειδικές διαδρομές της Μοσχοκαρυάς και της Υπάτης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν εντυπωσιακά περάσματα από τα 39 πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα.

Οι μάχες ήταν έντονες στις περισσότερες κατηγορίες, όχι όμως και στη γενική κατάταξη, όπου οι Γιώργος Αναπολιοτάκης-Αθανάσιος Τσιούκας επικράτησαν με άνεση. Το Κρητικό πλήρωμα του Ford Fiesta R5 κέρδισε όλες τις ειδικές διαδρομές του αγώνα, μεταξύ των οποίων και την Power Stage, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα. Οι πολυπρωταθλητές Ασφάλτου πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Ράλλυ Λαμίας, προσθέτοντάς το όνομά τους στη λίστα των νικητών του αγώνα.

Συναρπαστικές μάχες εκτυλίχθηκαν για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου, με τρία πληρώματα να δίνουν «σκληρή» μάχη μέχρι το τέλος. Η δεύτερη θέση άλλαξε αρκετές φορές χέρια κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τους Χρήστο Αυγερόπουλο-Στράτο Γιαβάση να χαμογελούν στο τέλος, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το πλήρωμα του Peugeot 208 Rally4 συνδύασε την επιτυχία αυτή, με νίκη στην κατηγορία F2, καθώς και στην RC4, η οποία από φέτος αποτελεί ξεχωριστό πρωτάθλημα. Οι Βούλγαροι Anton Titov-Alexander Spirov με Hyundai i20 N Rally2 δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Πατρινών, τερματίζοντας το Ράλλυ Λαμίας στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης.

Άτυχοι στάθηκαν οι Ευστάθιος Κουκέας-Νικόλαος Πετρόπουλος (Ford Fiesta R5), οι οποίοι ανέβασαν αισθητά τον ρυθμό τους την Κυριακή, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές που ολοκλήρωσαν, ωστόσο εγκατέλειψαν στην Power Stage από πρόβλημα στο ημιαξόνιο. Τέταρτοι γενικής τερμάτισαν οι Τίτος Τιτάκης-Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με Skoda Fabia Rally2 Evo, με το πλήρωμα από την Κρήτη να στερείται τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο του αγώνα, εξαιτίας μιας μικροεξόδου στην τρίτη ειδική, η οποία τους κόστισε πολύτιμα δευτερόλεπτα.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης κάνοντας έναν σταθερό αγώνα με το Mitsubishi Lancer Evo IX R4. Τους ακολούθησαν οι Γιώργος Παντελάκης-Ηλίας Παναγιωτούνης με το Skoda Fabia Rally2 Evo, οι οποίοι στο πρωινό πέρασμα από την ειδική διαδρομή «Υπάτη» έχασαν χρόνο από δύο τετ-α-κε.

Δεν απειλήθηκαν στα Ιστορικά οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, κερδίζοντας όλες τις ειδικές διαδρομές στην κατηγορία τους με την BMW M3 E30. Δεύτεροι ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth 4x4), με τους Λυμπέρη Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των Ιστορικών.