Ράλλυ Λαμίας 2026: Προβάδισμα από νωρίς για τους Αναπολιοτάκη-Τσιούκα

Τα 39 πληρώματα που εκκίνησαν από τα Λουτρά Υπάτης μπήκαν δυναμικά στη μάχη με το χρονόμετρο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της απαιτητικής νυχτερινής διαδρομής μήκους 12,83 χιλιομέτρων. Οι διαφορές στην πρώτη ειδική ήταν μικρές, στοιχείο που προμηνύει αμφίρροπες «μονομαχίες» στη συνέχεια του αγώνα. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι αρκετός κόσμος βρέθηκε κατά μήκος της διαδρομής, χειροκροτώντας τα πληρώματα και δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Οι Γιώργος Αναπολιοτάκης-Θανάσης Τσιούκας

Ταχύτεροι όλων ήταν οι Γιώργος Αναπολιοτάκης-Θανάσης Τσιούκας, αποκτώντας ελαφρύ προβάδισμα 3 δευτερολέπτων από τους διώκτες τους. Οι έξι φορές Πρωταθλητές Ελλάδος σε ασφάλτινο τερέν έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα, περνώντας στην κορυφή της κατάταξης από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή. Η επίδοσή τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς αγωνίστηκαν σχεδόν στα «τυφλά» από το 3ο χιλιόμετρο της διαδρομής, όταν η προβολιέρα του Ford Fiesta R5 τέθηκε εκτός λειτουργίας, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά τους στη νυχτερινή ειδική. Το πλήρωμα θα επιδιώξει να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να διατηρήσει τη θέση του και στο σκέλος της Κυριακής, γνωρίζοντας, βέβαια, πως θα έχει δύσκολο έργο.

Οι Χρήστος Αυγερόπουλος-Στράτος Γιαβάσης, με το Peugeot 208 Rally4 ολοκλήρωσαν το σκέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, στην πρώτη της F2 και στην πρώτη του νεοσύστατου πρωταθλήματος RC4.

Την επίδοση της βραδιάς πέτυχαν οι Χρήστος Αυγερόπουλος-Στράτος Γιαβάσης, οι οποίοι με το Peugeot 208 Rally4 ολοκλήρωσαν το σκέλος του Σαββάτου στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, στην πρώτη της F2 και στην πρώτη του νεοσύστατου πρωταθλήματος RC4. Στη δεύτερη χρονιά με το γαλλικό αυτοκίνητο, το Πατρινό δίδυμο τα κατάφερε περίφημα στη νυχτερινή διαδρομή, όντας ταχύτερο από αρκετούς τετρακίνητους συνδυασμούς. Μια θέση πιο πίσω βρίσκονται οι Στάθης Κουκέας-Νικόλαος Πετρόπουλος με Ford Fiesta R5, που απέχουν 6 δευτερόλεπτα από την κορυφή και παραμένουν σε θέση «μάχης». Στο σκέλος της Κυριακής θα διεκδικήσουν μια ακόμη καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Με το ασημί Hyundai i20 N Rally2, οι θεαματικοί Βούλγαροι Anton Titov-Alexander Spirov ακολουθούν στη γενική κατάταξη και αναμένεται να ανεβάσουν ρυθμό την Κυριακή, με στόχο μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Λαμίας.

οι Στάθης Κουκέας-Νικόλαος Πετρόπουλος με Ford Fiesta R5,

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκονται οι Τίτος Τιτάκης-Αλέξανδρος Χαλκιαδάκης με το Skoda Fabia Rally2 Evo, ακολουθούμενοι από τους Γιώργο Παντελάκη-Ηλία Παναγιωτούνη με το Skoda Fabia Rally2 Evo, οι οποίοι θα ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη εάν δεν είχαν δεχτεί ποινή για πρόωρη εκκίνηση.

Δυσκολεύτηκαν στην εναρκτήρια ειδική του αγώνα οι Nikola Mishev-Angel Bashkehayov, καθώς θόλωσε το παρμπρίζ του Skoda Fabia Rally2 Evo με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο χρόνο και να βρίσκονται στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης.

Μια θέση στο βάθρο του Ράλλυ Λαμίας θέλουν οι Anton Titov-Alexander Spirov

Μια θέση πιο πίσω είναι οι δεύτεροι της F2 και της RC4, Γιώργος Αργυρίου-Δημήτρης Πάσχος που προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους στην πρώτη τους επαφή με την Lancia Ypsilon Rally4. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Γιώργος Κεχαγιάς-Ιωάννης Βελάνης με Mitsubishi Lancer Evo IX R4, οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στη νυχτερινή Μοσχοκαρυά. και ακολουθούν οι τρίτοι της F2 και της RC4, Γιώργος Γεροδήμος-Θωμάς Παπαθωμάς. Το δίδυμο του Renault Clio RS R3T, ανέφερε ότι δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο της ειδικής, επηρεαζόμενο και από το θόλωμα του παρμπριζ.

Οι Λαμιώτες Ανδρέας Γρηγορόπουλος-Ηλίας Αγγελής με το Peugeot 205,

Στην κατηγορία F2 E, οι Λαμιώτες Ανδρέας Γρηγορόπουλος-Ηλίας Αγγελής προηγούνται με το Peugeot 205, έχοντας αποκτήσει από νωρίς σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους τους. Ψηλά στη γενική κατάταξη με το νεοαποκτηθέν Renault Clio Rally5 βρίσκονται οι Ιωάννης Κωνσταντινίδης-Δημήτρης Κυπαρισσάς, ευελπιστώντας να διατηρήσουν ένα σταθερό ρυθμό στις πέντε ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το σκέλος της Κυριακής.

Στο πρωτάθλημα των Ιστορικών, οι Πρωταθλητές του 2025, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας απέκτησαν από νωρίς προβάδισμα νίκης με την BMW M3 E30

Στο πρωτάθλημα των Ιστορικών, οι Πρωταθλητές του 2025, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας απέκτησαν από νωρίς προβάδισμα νίκης με την BMW M3 E30. Αρκετά πιο πίσω είναι οι δεύτεροι, Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με την Lancia Stratos HF, ακολουθούμενοι από τους Τάκη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη με Ford Sierra RS Cosworth 4x4. Οι Κωνσταντίνος Κοφινάς-Ανδρέας Κοφινάς (Alfa Romeo Allfetta GT) είναι τέταρτοι, εμπρός από τους Λυμπέρη Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με Lancia Delta Integrale. Δεν τερμάτισαν οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος με Ford Sierra RS Cosworth 4x4.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:33, με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Λαμίας, την «Υπάτη» (13,07 χλμ.). Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην μήκους 14,79 χλμ. Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», η οποία θα εκκινήσει στις 10:28.

Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με την Lancia Stratos HF

Έπειτα από ημίωρο service, τα πληρώματα θα επιστρέψουν για τη δεύτερη διέλευση από την Ειδική Διαδρομή «Υπάτη» (12:38) και θα ακολουθήσει η Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά» στις 13:33. Power Stage του αγώνα, η οποία προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους ταχύτερους θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Υπάτη», η οποία θα εκκινήσει στις 14:41. Ο τερματισμός του αγώνα θα λάβει χώρα στα Λουτρά Υπάτης στις 15:13 και στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του Ράλλυ Λαμίας ανέρχονται σε 81,62 χλμ. και το συνολικό μήκος φτάνει τα 251,75 χλμ.