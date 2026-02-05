Auto & Moto Αυτοκίνητα Ελληνικοί Αγώνες Αυτοκινήτου Λαμία

Το Ράλλυ Λαμίας επιστρέφει

Το Ράλλυ Λαμίας ανοίγει την αυλαία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου και για το Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Μετά τον επιτυχημένο αγώνα του 2024, το οποίο επιβεβαίωσε τη δυναμική και την ανταπόκριση τόσο των αγωνιζομένων όσο και του κοινού, η αγωνιστική δράση επανέρχεται στην περιοχή Λαμίας και ειδικότερα της Ύπατης και της Μοσχοκαρυάς, σε διαδρομές με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

2026ralllamias1.jpg?v=0

Η Α.Λ.Α.Λαμίας καινοτομεί πάλι, μιας και στο πρόγραμμα του φετινού αγώνα περιλαμβάνεται και μία νυχτερινή ειδική διαδρομή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και ανεβάζοντας τον πήχη της διοργάνωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.  Διπλά της όπως πάντα, συνδιοργανωτές και συμπαραστάτες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας αλλά και βεβαίως ο μεγάλος οικοδεσπότης του αγώνα, ο Δήμος Λαμιέων, στα ορια του οποίου, αποκλειστικά, διεξάγεται το Ράλλυ Λαμίας 2026.

2026ralllamias.jpg?v=0

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες και πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες (πρόγραμμα-ειδικές διαδρομές-χάρτες κλπ) εντός των επομένων ημερών.

