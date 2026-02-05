Το Ράλλυ Λαμίας επιστρέφει

Μετά τον επιτυχημένο αγώνα του 2024, το οποίο επιβεβαίωσε τη δυναμική και την ανταπόκριση τόσο των αγωνιζομένων όσο και του κοινού, η αγωνιστική δράση επανέρχεται στην περιοχή Λαμίας και ειδικότερα της Ύπατης και της Μοσχοκαρυάς, σε διαδρομές με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Η Α.Λ.Α.Λαμίας καινοτομεί πάλι, μιας και στο πρόγραμμα του φετινού αγώνα περιλαμβάνεται και μία νυχτερινή ειδική διαδρομή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και ανεβάζοντας τον πήχη της διοργάνωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Διπλά της όπως πάντα, συνδιοργανωτές και συμπαραστάτες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας αλλά και βεβαίως ο μεγάλος οικοδεσπότης του αγώνα, ο Δήμος Λαμιέων, στα ορια του οποίου, αποκλειστικά, διεξάγεται το Ράλλυ Λαμίας 2026.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες και πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες (πρόγραμμα-ειδικές διαδρομές-χάρτες κλπ) εντός των επομένων ημερών.