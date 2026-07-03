Ραντεβού... τον Σεπτέμβρη δίνει ο Γερουλάνος

Το καλοκαίρι βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι από κάθε άποψη θερμό, κυριολεκτικά και μεταφορικά - πολιτικά. Στο ΠΑΣΟΚ όμως δεν αποκλείεται και το φθινόπωρο να είναι όχι απλά θερμό αλλά καυτό.

Γιατί;

Διότι πολλοί δίνουν ραντεβού σε δύο μήνες για να πάρουν θέση για την πορεία του κόμματος αλλά και για τις δημοσκοπικές καταγραφές που εδώ και ένα μήνα το δείχνουν στην τρίτη θέση.

Ο Παύλος Γερουλάνος φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο Action24 και έδειξε (κομψά) προς αυτή την κατεύθυνση δηλώνοντας στο ερώτημα «τι θα γίνει το Σεπτέμβριο αν το ΠΑΣΟΚ παραμείνει τρίτο»:

«Κάθε πράγμα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε, προφανώς το θέμα θα πάει στα όργανα και θα τοποθετηθούμε», ήταν η απάντηση, μαζί με τη διευκρίνιση ότι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι ακόμη σταθεροποιημένη και αν το ΠΑΣΟΚ κάνει «σοβαρή αντιπολίτευση και πάμε σπίτι σπίτι» θα μπορέσει να πείσει ότι είναι μια αξιόπιστη επιλογή διακυβέρνησης...

Θα αρχίσουν άραγε (πάλι) τα όργανα στην Χαριλάου Τρικούπη; Απαντήσεις σε ένα δίμηνο...