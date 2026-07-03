ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτείται και ο Κώστας Ζαχαριάδης

Μετά την παραίτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, έπεται η σειρά του Κώστα Ζαχαριάδη. Ούτε και αυτό είναι κεραυνός εν αιθρία. Εξάλλου, τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται φυγή στελεχών και μελών κεντρικής επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αποδομή.



Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις και συναντήσεις, μεταξύ των τάσεων και των στελεχών, προκειμένου να διακρίνουν ή να διαμορφώσουν το κλίμα, για την κρίσιμη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, και συζητήσεις που γίνονται είτε σε οικίες των στελεχών είτε ηλεκτρονικώς, υπό τη μορφή διαδικτυακών συνεδριάσεων είτε δια τηλεφωνικών συσκέψεων. Είναι γεγονός πως τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μια τέτοια συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί, πριν λίγο καιρό, σε οικία υψηλόβαθμου παράγοντα του κόμματος, στην οποία μεταξύ άλλων είχε παρευρεθεί και ο Παύλος Πολάκης. Όπως λέγεται πέριξ της Κουμουνδούρου, ο ίδιος, είχε διαβεβαιώσει τους συνδαιτημόνες πως δεν πρόκειται να εκδηλώσει ηγετική πρωτοβουλία.

Συνέδριο: «Πάγωσε» αλλά δεν έχει εγκαταληφθεί





Σύμφωνα, επίσης, με τις ίδιες πληροφορίες στη κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ , δεν φέρονται, ούτε η Ρένα Δουρου ούτε ο Νίκος Παππάς, να θέσουν θέμα ηγεσίας. Τουλάχιστον προσώρας. Δεν είναι λίγοι, όμως, εκείνοι που εκτιμούν πως «όλα θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς, αν συνεχιστεί η μεγάλη φυγή, τότε θα υπάρξει μια νέα εσωκομματική πραγματικότητα».

Μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, διακρίνουν τον κίνδυνο η κεντρική επιτροπή να εξελιχθεί σε μια μάχη αμφιθεάτρου αφού πολλοί θέτουν θέμα ταυτοποίησης των μελών της κεντρικής επιτροπής που θα λάβουν μέρος. Κάτι που είχε καταγγελθεί και στην ψηφοφορία της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής. Ειδικά για εκείνους που συμμετείχαν ηλεκτρονικά.



Προσώρας, επίσης, δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής συνεδρίου. Αυτό, όμως, αρκετοί το θέτουν προς εξέταση και όπως λένε θα «εξαρτηθεί από την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου». Ουσιαστικά ζητούν μια ξεκάθαρη λύση. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, εκτιμούν πως ο πρόεδρος «οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στάση του. Και αν συνεχίσει να επιμένει στην ομιχλώδη κατάσταση, μόνον τότε θα θέσουν θέμα διεξαγωγής συνεδρίου». Την τελευταία περίοδο όλοι δείχνουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την Σωκράτη Φάμελλο. Δικαίως ή αδίκως.



Εις εκ των παλαιοτέρων στελεχών, όταν ο FLASH, του ζήτησε να περιγράψει με μια φράση το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε μια φράση του Μαο Τσε Τουνγκ «μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση»…