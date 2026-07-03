Δεύτερο «χτύπημα» από το Μαξίμου στον Προκόπη

Δεν ήταν ποτέ ένα αγαπητό πρόσωπο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Προκόπης ο Παυλόπουλος.

Δεν τον είχε ψηφίσει άλλωστε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς νεοδημοκράτες που δεν γνώριζαν, έως τότε, καλά τον σημερινό μας Πρωθυπουργό, ούτε φυσικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί.

Τα συναισθήματα βέβαια είναι αμοιβαία.

Εσχάτως ο κ. Παυλόπουλος προσπαθεί να μπει και πάλι «σφήνα» στο κάδρο με τους κυρίους Καραμανλή και Σαμαρά, έπειτα από το ονειρεμένο πέρασμά του από τα λημέρια του ΣΥΡΙΖΑ - και με κάθε ευκαιρία ρίχνει τα «καρφιά» του για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πέρασαν λίγες ημέρες μόνο από την τελευταία του δήλωση για τις υποκλοπές η οποία προκάλεσε την απάντηση της κυβέρνησης η οποία υπενθύμισε πως ο κ. Παυλόπουλος «ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δύσκολα χρόνια για το κράτος δικαίου».

Χθες και με αφορμή τα δραματικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τον τρόπο που χειρίστηκε συνολικά το πολιτικό σύστημα τα φαινόμενα ανομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια - συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της φοβικής ΝΔ - ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τον Δεκέμβριο του 2008 και τα όσα ακολούθησαν αρχικά από την Αθήνα και στη συνέχεια σε αρκετές πόλεις όλης της χώρας, της στυγνής δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Βέβαια ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να διαχωρίσει τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή από τον τότε υπερυπουργό του, Προκόπη Παυλόπουλο που είχε την τελική ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού - αλλά μοιραία αυτό δε μπορεί να συμβεί καθώς σε πλείστες όσες συσκέψεις είχαν γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου στο τέλος αποδεκτή γινόταν η όποια εισήγηση του καθηγητή.

Τα γράψαμε και χθες τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης στο briefing για τον Δεκέμβριο του 2008 και απ' ότι κατάλαβα, πολύ στεναχωρήθηκαν κάποιοι φίλοι συριζαίοι που εκτίμησαν βαθιά τον Προκόπη Παυλόπουλο από την ημέρα που έγινε ο αγαπημένος νεοδημοκράτης του Αλέξη του Τσίπρα.



