Renault: Οι εκδόσεις Eco-G turbo σε Clio & Captur επαναπροσδιορίζουν την οικονομία και τις επιδόσεις

Σε μια εποχή που η μετακίνηση αλλάζει ριζικά, η Renault αρνείται να συμβιβαστεί. Η γαλλική σχολή, πιστή στις αξίες της, κατανοεί ότι ο σύγχρονος οδηγός αναζητά δύο πράγματα που συχνά μοιάζουν ασύμβατα: Την οδηγική συγκίνηση και την οικονομική ελευθερία. Η απάντηση έρχεται μέσα από τη σειρά Eco-G, μια ολοκληρωμένη πρόταση διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG) που αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της για βιώσιμη και προσιτή κινητικότητα. απάντηση έρχεται μέσα από τη σειρά Eco-G, μια ολοκληρωμένη πρόταση διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG) που αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της για βιώσιμη και προσιτή κινητικότητα.

Με την βοήθεια των Turbo κινητήρων, η Renault αποδεικνύει ότι η οικονομία μπορεί να είναι δυναμική.



Νέο Renault Clio Eco-G Turbo 120: Τεχνολογική Υπεροχή και Αυτονομία 1.200 χλμ.

Το Clio δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι ένας θρύλος με 35 χρόνια ιστορίας. Η νέα, 6η γενιά του, που έφτασε στην Ελλάδα στις 12 Ιανουαρίου 2026, ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου την κορυφαία bi-fuel έκδοση: το Clio Eco-G turbo 120.

Πώς λειτουργεί το Eco-G turbo

Η καρδιά του Clio Eco-G είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος (turbo) κινητήρας, σχεδιασμένος από την αρχή για να λειτουργεί με δύο καύσιμα και αυτό είναι η εγγύηση για ασφάλεια και αντοχή. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα το καύσιμο μέσω ενός διακόπτη στο ταμπλό, αλλά το αυτοκίνητο είναι αρκετά έξυπνο ώστε να γυρίζει αυτόματα σε βενζίνη όταν το υγραέριο εξαντληθεί. Η εκκίνηση γίνεται πάντα με βενζίνη για τη σωστή λίπανση, και μέσα σε δευτερόλεπτα το σύστημα περνά στο LPG.

Χωρητικότητα και αυτονομία

Στο νέο Clio, η Renault έχει πετύχει το ακατόρθωτο: Τεράστια αυτονομία χωρίς παραχωρήσεις με ρεζερβουάρ βενζίνης 42 λίτρων και δεξαμενή υγραερίου (LPG) 50 λίτρα ωφέλιμα. Η τελευταία είναι τοποθετημένη στη θέση της ρεζέρβας. Με τη συνδυαστική χρήση των δύο καυσίμων, το Clio προσφέρει συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.450 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ταξιδέψετε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσετε ούτε μια φορά για ανεφοδιασμό.

Επιδόσεις και ασφάλεια

Το μοτέρ των 120 ίππων προσφέρει 20% περισσότερη ισχύ από την προηγούμενη γενιά, ενώ η ροπή του Turbo εξασφαλίζει δυναμικές προσπεράσεις. Παράλληλα, το Clio εξοπλίζεται με το προηγμένο Safety Coach και Safety Monitor (widget στον πίνακα ελέγχου), που βοηθούν τον οδηγό να παραμένει ασφαλής, καθώς και digital κάμερα οπισθοπορείας και hands-free parking για απόλυτη άνεση στην πόλη.

Renault Captur Eco-G Turbo 100: Το SUV της απόλυτης πρακτικότητας

Το Captur, ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, αποτελεί την ιδανική πρόταση για όσους αναζητούν χώρους και περιπέτεια με ελάχιστο κόστος. Η έκδοση Eco-G turbo 100 προσφέρει έναν συνδυασμό που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Ο turbo κινητήρας των 100 ίππων συνδυάζεται με ένα σύστημα LPG που διαθέτει δεξαμενή 40 λίτρων, ενώ το ρεζερβουάρ βενζίνης φτάνει τα 48 λίτρα. Με εκπομπές CO2 μόλις 118 g/km, το Captur Eco-G κυκλοφορεί ελεύθερα στον δακτύλιο καθημερινά.

Η πρακτικότητα είναι το «σήμα κατατεθέν» του Captur

Μετακινούμενο πίσω κάθισμα (κατά 16 εκ.): Επιτρέπει τη ρύθμιση του χώρου αποσκευών από 396 έως 528 λίτρα, μια κορυφαία επίδοση για την κατηγορία, παρά την εργοστασιακή τοποθέτηση του LPG.

Στο εσωτερικό, το σύστημα OpenR Link με την οθόνη αφής προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα, ενώ οι εκδόσεις evolution plus και techno διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων.

Γιατί η Bi-Fuel επιλογή της Renault είναι μοναδική;

Η Renault είναι ο μόνος κατασκευαστής που προσφέρει εργοστασιακό σύστημα LPG σε συνδυασμό με Turbo κινητήρες. Αυτό είναι το κλειδί:

Επιδόσεις: Το Turbo εξασφαλίζει ότι η απόκριση είναι άμεση και η ροπή διαθέσιμη από χαμηλά.

Αξιοπιστία: Το σύστημα τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής με ενισχυμένα υλικά και συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Οικονομία: Το κόστος του LPG είναι σχεδόν το μισό της βενζίνης, κάνοντας την απόσβεση της αγοράς ταχύτατη.

Η Renault δημιουργεί λύσεις για τον πραγματικό κόσμο. Είτε επιλέξετε τον δυναμισμό του νέου Clio Eco-G turbo 120, είτε την πολυμορφικότητα του Captur Eco-G turbo 100, επιλέγετε το μέλλον. Οδήγηση χωρίς το άγχος της αυτονομίας και με το χαμόγελο που προσφέρει η δύναμη του Turbo και η οικονομία του Bi-Fuel.