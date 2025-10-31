Ρένια Λουιζίδου: «Ο γιος μου μένει κάτω από το σπίτι μας, δεν έχω κλειδιά ούτε για ώρα ανάγκης»

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε για τον γιο της Βίκτωρα Κωνσταντάκη και την σχέση που έχουν και παραδέχθηκε ότι δεν είναι παρεμβατική μητέρα.

«Ο γιος μου είναι 25, θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με την αθλητική δημοσιογραφία. Είναι σε μια άλλη φάση, αυτά τα παιδιά είναι σε μια δύσκολη στιγμή στη δύσκολη συγκυρία την κοινωνικοπολιτική, αλλάζει πολύ το τοπίο σε σχέση με τις δουλειές, το AI και η τεχνολογία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζω αυτό το καινούργιο που έρχεται για να τον βοηθήσω.

Μένει στο σπίτι από κάτω μας. Δεν έχω κλειδιά, ούτε για ώρα ανάγκης. Έχω έναν τρόπο να μπω για ώρα ανάγκης. Δεν θα μπω ποτέ από μόνη μου. Είναι ενήλικος άνθρωπος, είναι 25 χρονών. Από αυτό που θέλεις, μέχρι αυτό που θα κάνεις πρέπει να παρεμβληθεί αυτό που πρέπει να γίνει. Βάζεις κάτω τον εαυτό σου και λες ''αυτό δεν θα το κάνω''» εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Happy Day».

Και συνέχισε: «Είμαι χαρούμενη και περήφανη για τον ενήλικο που έχω απέναντί μου. Αν μου ήταν ένας άγνωστος θα ήθελα να συναναστραφώ μαζί του. Εκτιμώ τον τρόπο σκέψης του και τη στάση του. Τον τρόπο που συμπεριφέρεται στις γυναίκες».