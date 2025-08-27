Ρένια Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως, γίνεται μια κατάχρηση»

Για τις επαναλήψεις των σειρών και όχι μόνο μίλησε η Ρένια Λουιζίδου και τόνισε ότι φόβος της είναι μην φτάσουν οι τηλεθεατές στο σημείο -βλέποντας μια σειρά που αγάπησαν- να πουν «Ουφ! Πάλι αυτό;

Αναφερόμενη στο «Σόι σου» είπε: «Είμαι κατάπληκτη από το γεγονός ότι κάνει τα νούμερα που κάνει έξι χρόνια μετά και μετά από τόση επανάληψη. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ο κόσμος θα μας πετάει πράγματα. Αυτή ήταν μία άποψη που είχα γενικά για τις επαναλήψεις ότι μας καταστρέφουν, ότι μας «καίνε», ότι δε σε αφήνουν να πας στο επόμενο… συντηρούν μια εικόνα που μετά ο άλλος δε θέλει να σε δει… που αγαπάει αυτή την εικόνα κι όσο του τη δίνεις δε θέλει να σε δει στο επόμενο»

«Όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις του «Σογιού» ημερησίως και γίνεται σαν το χάπι -πρωί, μεσημέρι-βράδυ- μην ξεχάσω να το πάρω, θεωρώ ότι γίνεται μία κατάχρηση, την οποία δεν την καταγγέλλω για κανέναν άλλο λόγο εκτός του ότι είναι κρίμα, μια σειρά που αγαπήθηκε να ρισκάρουμε να φτάσουμε τον κόσμο στο σημείο να λέει: «Ουφ! Πάλι αυτό;»