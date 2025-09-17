«Το σόι σου»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου - Όλοι στις θέσεις τους (βίντεο)

Ο Σάββας (Μελέτης Ηλίας) και η Λυδία (Βάσω Λασκαράκη) έγιναν ξανά ζευγάρι και συναντήθηκαν στα τηλεοπτικά πλατό στα γυρίσματα του νέου, 6ου κύκλου της κωμικής σειράς «Το σόι σου» που ετοιμάζεται για τον ALPHA . Το πρώτο γύρισμα πρόδωσαν με φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασαν στα social media οι δύο πρωταγωνιστές το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή στην Αθήνα

Η επιτυχημένη κωμική σειρά ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 23 Οκτωβρίου 2014 και έμεινε στον τηλεοπτικό αέρα μέχρι τις 25 Ιουνίου 2019 έχοντας παίξει συνολικά 307 επεισόδια. Η υπόθεση του νέου κύκλου μας πάει ακριβώς στο σημείο όπου είχε σταματήσει πριν από 6 χρόνια. Ο Σάββας με τη Λυδία ζουν στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά τους έχουν πια μεγαλώσει και σπουδάζουν. Στη συμπρωτεύουσα έχουν μετακομίσει και οι υπόλοιποι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι.

Πολύ σύντομα θα έρθει ξανά μια ανατροπή στη ζωή τους και οι δύο οικογένειες θα επιστρέψουν εκ νέου στην Αθήνα. Στο πρωταγωνιστικό καστ θα συναντήσουμε όλους τους ηθοποιούς που έπαιζαν στο φινάλε του 5ου κύκλου (Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα), ενώ θα προστεθούν και νέοι ρόλοι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει και πάλι ο Σταμάτης Πατρώνης.

Οι αποφάσεις του καναλιού

«Όλα είναι ανοιχτά!», αυτή είναι η απάντηση από πηγές στον ALPHA σχετικά με το πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά. Το αρχικό πλάνο ήταν για το β’ μισό της σεζόν, τον Φεβρουάριο του 2026, όμως αν οι ανάγκες του προγράμματος είναι τέτοιες δεν αποκλείεται το «Σόι» να βγει στον αέρα ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο!

Ο 6ος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια -τα οποία θα χρηματοδοτηθούν και από το ΕΚΟΜΕ- και όπως όλα δείχνουν θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα.