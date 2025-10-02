Ρένια Λουιζίδου: «Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου 50 φορές τη μέρα»

Η κάμερα της εκπομπής «Happy day» συνάντησε τη Ρένια Λουζίδου στη φωτογράφιση που έγινε για την επιστροφή της κωμικής σειράς του ALPHA «Το σόι σου» και μίλησε με την πρωταγωνίστρια για τη σχέση που έχει με το Διαδίκτυο γιατί γράφτηκε πως είναι… εθισμένη! «Είδα σε έναν τίτλο να γράφουν για μένα ότι είμαι εθισμένη στο Ίντερνετ, λες και έχω πέσει στα ναρκωτικά! Μου αρέσει πολύ το Ίντερνετ και περνάω πολύ ώρα σκρολάροντας! Αυτό! Μέχρι εκεί! Πρέπει να προσέχεις ακριβώς ακριβώς τι λες!», σχολίασε χαμογελώντας.

«Ξεχνάω να ζήσω τη ζωή μου»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ενώ την ενδιαφέρει το Ίντερνετ και ασχολείται καθημερινά μαζί του, δεν βλέπει τον λόγο να κάνει δική της σελίδα στο Instagram για να κάνει τι, να ανεβάζει συνεχώς φωτογραφίες δικές της! «Είμαι πολύ μεγάλη για να βγάζω φωτογραφία τον εαυτό μου και να χαίρομαι τόσες φορές τη μέρα. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, του να βγάζω 50 φωτογραφίες τη μέρα, με πιάνει μαύρη κατάθλιψη.

Να έχω τον νου μου, να μην τυχόν και δεν απαθανατίσω καθετί που συμβαίνει στη ζωή μου, μου δίνει την αίσθηση ότι ξεχνάω να ζήσω την ίδια τη ζωή μου στο τέλος. Και δεν αισθάνομαι και φωτογραφίσιμη τόσες φορές τη μέρα. Πρέπει και λίγο να προσέχεις την κατάσταση».