«Το σόι σου»: Επιστρέφει σύντομα με νέα επεισόδια - Στον αέρα το πρώτο teaser

Το πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ στον ALPHA! Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καβγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είστε καλεσμένοι γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «Το σόι σου»!

Η συνέχεια επί της οθόνης

Τα συνολικά 307 επεισόδια της κωμικής σειράς παίχτηκαν από το 2014 έως το 2019 και έκτοτε ασταμάτητα σε επανάληψη χειμώνα - καλοκαίρι αποδεικνύοντας πως είναι η… κότα που κάνει τα χρυσά αυγά για τον ALPHA!

Κάθε φορά που παίζονταν έσκιζαν σε τηλεθέαση και έφερναν πολύ χρήμα στα ταμεία του σταθμού. Συνεπώς η νέα 6η σεζόν θα φανεί στους τηλεθεατές απλώς σαν συνέχεια αυτού που άφησαν στη μέση πριν από έξι χρόνια!

Επιστροφή στην Αθήνα

Στα νέα επεισόδια θα δούμε τον Σάββα με τη Λυδία να ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα παιδιά τους που έχουν πια μεγαλώσει. Στη συμπρωτεύουσα έχουν μετακομίσει και οι υπόλοιποι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι. Σύντομα όμως θα έρθουν τα πάνω - κάτω και οι δύο οικογένειες θα κατηφορίσουν ξανά στην Αθήνα!

Στη σειρά παίζουν ξανά οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μελέτης Ηλίας, Βάσω Λασκαράκη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα, ενώ τη σκηνοθεσία θα κάνει και πάλι ο Σταμάτης Πατρώνης.

Αν και το πλάνο ήταν το «Σόι» να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, τώρα όλα δείχνουν πως δεν αποκλείεται να το δούμε να ξεκινά ακόμα και μέσα στον Νοέμβριο!