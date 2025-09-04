Το ότι θα γυριστεί νέα σεζόν για την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου» είναι γνωστό. Τώρα όμως οι ηθοποιοί πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση για την ανάγνωση των κειμένων από τα νέα επεισόδια της σειράς. Αυτό έκανε γνωστό η Βάσω Λασκαράκη μέσα από στόρυ που ανέβασε στο Instagram.

Κι ήταν όλοι εκεί και μάλιστα στο βίντεο μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής: την τηλεοπτική Λυδία (Βάσω Λασκαράκη), τον Σάββα (Μελέτης Ηλίας), τον Βαγγέλη (Γιώργος Γιαννόπουλος), την Αλεξάνδρα (Μίρκα Παπακωνσταντίνου), τον Μενέλαο (Παύλος Ορκόπουλος), τη Χαρούλα (Ρένια Λουιζίδου), την Αντωνία (Ιωάννα Ασημακοπούλου), τον Κωνσταντίνος (Αλέξανδρος Μπουρδούμης), την Μπέλα (Βίβιαν Κοντομάρη), τον Διονύσης (Σόλων Τσούνης), την Αλίνα (Γωγώ Καρτσάνα).

«Το σόι σου» επιστρέφει: Οι ηθοποιοί έκαναν την πρώτη ανάγνωση των κειμένων. pic.twitter.com/GiFEVHKy8P — Flash.gr (@flashgrofficial) September 4, 2025

Πώς επιστρέφουν οι χαρακτήρες

Για την επιστροφή της σειράς έχουν μιλήσει αρκετοί από τους πρωταγωνιστές, το προηγούμενο διάστημα.

Ο τηλεοπτικός «Βαγγέλης Χαμπέας» έχει δηλώσει στο παρελθόν: «Η διάθεση είναι να γίνει η δουλειά γιατί αρέσει πάρα πολύ... το αποδεικνύουν τα νούμερα που κάνει, γιατί προβάλλεται 4-5 φορές τη μέρα, ξυπνάμε πρωί μεσημέρι βράδυ με το ζόρι. Είχα προτείνει να προβάλλεται η σειρά τρείς φορές τον χρόνο, ώστε να βλέπουμε πώς μεγαλώνει η οικογένεια». «Η συνέχεια θα είναι πως μεγαλώσαμε και μετά από 6 χρόνια πού βρισκόμαστε. Ήμουν από τους πρώτους που όταν έπιασα το σενάριο είπα ότι η σειρά αυτή θα πάει 300.000 χρόνια, το αισθανόμουν. Αυτή τη φορά οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο» επανέλαβε.

Μάλιστα ο τηλεοπτικός «Διονύσης Χαμπέας» είχε προαναγγείλει το ξεκίνημα των γυρισμάτων σε συνέντευξή του. «Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου για τον νέο κύκλο επεισοδίων του "Σογιού". Κάναμε μια ομαδική βιντεοκλήση, αν και ήμασταν σε επικοινωνία γενικότερα, έχουμε μια ομάδα στο Viber και μιλάμε πολύ συχνά, αλλά είπαμε να κάνουμε και μία βιντεοκλήση για να μας δούμε, είχαμε αρκετό καιρό και χαρήκαμε πάρα πολύ. Μιλάμε γύρω στα δέκα λεπτά και εγώ έκλαιγα από τα γέλια, γιατί ο καθένας ήταν στον δικό του κόσμο και έκανε τα δικά του, οπότε έβλεπα όλα τα παράθυρα ανοιχτά και αυτό μου προκαλούσε γέλιο» είπε αρχικά.

Όπως εξήγησε στον νέο κύκλο θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμμετείχαν στο αρχικό καστ. «Είναι έξι χρόνια μετά, ρεαλιστικά όπως ο χρόνος που έχει περάσει, βλέπουμε την εξέλιξη των χαρακτήρων. Ας πούμε, το παιδί μου, ο Βαγγελάκης είναι πλέον επτά χρονών κι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τα σενάρια είναι καταπληκτικά, είμαστε ενθουσιασμένοι και σύντομα θα βρεθούμε για να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα.

Μένει να δούμε πώς είναι η ζωή της Λυδίας και του Σάββα στη Θεσσαλονίκη, πώς τσακώνονται ξανά τα συμπεθέρια, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά που βλέπαμε να είναι γύρω στα 10 και άλλα πολλά φυσικά...