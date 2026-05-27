reworks agora: Γεφυρώνοντας την προοδευτική σκέψη με την ηχητική εμπειρία

Η 11η έκδοση του reworks agora του πρώτου διαθεματικού φόρουμ συζητήσεων της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνίας, τεχνολογίας, διεθνών σχέσεων, τεχνών και πολιτισμού πραγματοποίησε ένα τριήμερο πρόγραμμα δράσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, η πόλη μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων και μοναδικών μουσικών εμπειριών, σε μια σύγχρονη «Αγορά» ανοικτή για όλους και όλες, με ελεύθερη είσοδο.

Φέτος, το θεματικό πλαίσιο της διοργάνωσης ήταν το «Reasonable Doubt: A Motivating Power». Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που διεξήχθη σε 2 χώρους πολιτισμού και περιελάμβανε 6 πάνελ συζήτησης, 21 ομιλητές και 11 καλλιτέχνες, το reworks agora 2026 επαναπροσδιόρισε την έννοια της αμφιβολίας, από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη κριτικής σκέψης, διαλόγου και δράσης. Επαγγελματίες των ΜΜΕ, εκδότες, entrepreneurs, κριτικοί κινηματογράφου, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, παραγωγοί ταινιών, εκπρόσωποι θεσμών Διαφάνειας και Δικαιοσύνης, καθηγητές Νομικής, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες, εκδότες, συγγραφείς, αναλυτές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αντάλλαξαν απόψεις, μοιράστηκαν ιδέες, παρουσίασαν νέες προσεγγίσεις και μαζί με μουσικούς παραγωγούς και djs παγκόσμιου βεληνεκούς κατάφεραν να γεφυρώσουν την προοδευτική σκέψη με την ηχητική εμπειρία φέρνοντας πιο κοντά περισσότερους από 11.000 reworkers.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 17:30μμ, σηκώθηκε η αυλαία του φεστιβάλ με τα εντυπωσιακά dj set των Miss Monique, Rivo και Momery, οι οποίοι γέμισαν με ήχο και ενέργεια ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέτοντας στο επίκεντρο τον διάλογο, την έμπνευση και την σύγχρονη αστική κουλτούρα, το μουσικό σκέλος του reworks agora έδωσε την σκυτάλη στο συνεδριακό σκέλος, καλώντας το κοινό να οραματιστεί το μέλλον με αισιοδοξία και να αναζητήσει θέσεις, αντιθέσεις, ενδείξεις και αποδείξεις που οδηγούν σε καθαρή γνώση και ασφαλή συμπεράσματα για τη σημερινή πραγματικότητα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 11:30 πμ, στον πολυχώρο του Ypsilon διεξήχθη η πρώτη μέρα του συνεδριακού σκέλους του reworks agora 2026 με τέσσερα (4) πάνελ συζήτησης που κάλυψαν θέματα Τεχνολογίας, Πολιτισμού, Δικαιοσύνης και Μουσικής κουλτούρας.

Αναλυτικότερα:

Στο πάνελ με τίτλο Disconnect to Reconnect: Η Αξία της Παύσης, οι παρουσιαστές της νεανικής εκπομπής MindZet της ΕΡΤ3, Κέλλυ Καπακτσόγλου, Τάνια Μοσχοπούλου και Ραφαήλ Ραχωβίτσας συζήτησαν με τον συγγραφέα και επιχειρηματία Νίκο Σκουφό και τη δημοσιογράφο και εκδότρια της εφημερίδας “Τα Χωριάτικα”, Φωτεινή Γάλλου για την επαναξιολόγηση της σχέσης των νέων με την τεχνολογία, το digital detox και τις «αναλογικές» εμπειρίες.

Στο πάνελ με τίτλο Κινηματογράφος, Streaming και Τεχνητή Νοημοσύνη: Όψεις μιας Νέας Δημιουργικής Πραγματικότητας, ο Γιάννης Δαββέτας κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέτης συντόνισε την συζήτηση μεταξύ της ηθοποιού Μελισσάνθης Μάχουτ, του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Ρένου Χαραλαμπίδη και του παραγωγού κινηματογραφικών ταινιών της Tanweer Productions, Διονύση Σαμιώτη, για τις αλλαγές που διαμορφώνουν σήμερα το κινηματογραφικό τοπίο.

Στο πάνελ με τίτλο Δικαιοσύνη και Λογοδοσία: Όρια, Ευθύνη και Αξιολόγηση των Δικαστών στη Σύγχρονη Δημοκρατία, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής της εφημερίδας “TO ΒΗΜΑ” συντόνισε την συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του ΣτΕ, Πικραμένου Μιχαήλ και του Αν. Καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ, Γιώργου Καραβοκύρη για τα όρια και τις προϋποθέσεις της δικαστικής λογοδοσίας, τη σημασία της δεοντολογίας στη διασφάλιση της αμεροληψίας και της ακεραιότητας, καθώς και το πλαίσιο της πειθαρχικής ευθύνης και της αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών.

Στο masterclass με τίτλο From local underground to Global success and main stage. The case of International Deejay Gigolos, ο πρωτοπόρος και ιδρυτής της International Deejay Gigolo Records Ηelmut Jozef Geier aka DJ Hell και ο Αναστάσιος Διόλατζης aka Ison εξερεύνησαν την πολιτιστική σημασία της σύγχρονης μουσικής μέσα από την μακρά πορεία (50 και πλέον ετών) του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Μετά τις συζητήσεις, τα στενά γύρω από τον πολυχώρο του Ypsilon πλημμύρισαν, όχι από την βροχή αλλά από την μουσική με το καθιερωμένο party και τους DJ Hell, ISON, Mouh Aleb Ish, Athineos και MayDay .

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, γράφτηκε ο επίλογος του reworks agora 2026 με διάλογο και μια ακόμη μεγάλη μουσική δράση. Η τελευταία μέρα ξεκίνησε με δύο (2) πάνελ συζήτησης και την προβολή ενός σύντομου ντοκιμαντέρ, στον πολυχώρο του Ypsilon.

Αναλυτικότερα:

Στο πάνελ με τίτλο Ενημέρωση σε Κρίση: Παραπληροφόρηση, Προπαγάνδα και Δεοντολογία, ο Χρήστος Αβραμίδης, PhD και δημοσιογράφος στο Jacobin Greece συντόνισε την συζήτηση μεταξύ της Αν. Καθηγήτριας Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ, Ιωάννας Κωσταρέλλα και του συγγραφέα και εκδότη του ThePressProject Κωνσταντίνου Πουλή για τη αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ΜΜΕ.

Στο πάνελ με τίτλο Από το Διεθνές Δίκαιο στο Δίκαιο της Ισχύος: Θεσμική Αδυναμία ή Πολιτική Επιλογή;, ο Πάνος Χαρίτος, δημιουργός ντοκιμαντέρ και δημοσιογράφος στο nonpapers.gr συντονίσε την συζήτηση μεταξύ του συντάκτη της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” και συγγραφέα Πέτρου Παπακωνσταντίνου, του πρ. Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστου Ράμμου, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζιου για τις πολεμικές συγκρούσεις, τους επανεξοπλισμούς, τα γεωπολιτικά συμφέροντα, το Διεθνές Δικαίο και τον ρόλο των θεσμών απέναντι στην επιθετικότητα των ισχυρών.

Μετά το τέλος των πάνελ συζήτησης, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «The Talk». Σκηνοθετημένο το 2026, και εμπνευσμένο από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον πρώτο τεχνητό υπολογιστή στον κόσμο, το «The Talk» είναι μια διεπιστημονική παράσταση από τους μουσικούς Heith και James K, την καλλιτέχνιδα-ερευνήτρια Günseli Yalcinkaya και την αρχιτέκτονα και σκηνογράφο Andrea Belosi. Μέσα από υπνωτικά ηχοτοπία και προφορικούς διαλόγους, η παράσταση εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι αφηγήσεις διαμορφώνουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας. Ως ένα φιλόδοξο, πολυδιάστατο και διεπιστημονικό έργο, το “The Talk”, αποτελεί μια καλλιτεχνική δημιουργία που ανατέθηκε σε τέσσερα φεστιβάλ, Nuits sonores, reworks, Terraforma και Sónar στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TIMES.

Το TIMES συνδέει μεγάλα φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου και του reworks festival από όλη την Ευρώπη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεργάζονται μέσα από residencies δημιουργίας και performances, με στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών σκηνών.

Η αυλαία του reworks agora 2026 έπεσε με μια ακόμη μεγαλειώδης μουσική δράση με όλα τα φώτα να στρέφονται στα εκρηκτικά dj set των headliners WhoMadeWho και τους CamelPhat, τους οποίους συνόδευσαν οι ISON και Kiki Botonaki.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το reworks festival, στις 16 - 20 Σεπτεμβρίου 2026.

