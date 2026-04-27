Ριάνα: Στο πρώτο της εξώφυλλο με την κόρη της Rocki που φοράει πάνα Dior

Το single της «Pon de Replay», έγινε επιτυχία όταν ήταν μόλις 17 ετών και έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες μουσικούς όλων των εποχών. Η Ριάνα που έχει κερδίσει εννέα βραβεία Grammy και είναι η νεότερη σόλο ερμηνεύτρια με 14 singles που έφτασαν στο Νο. 1 ποζάρει για το εξώφυλλο του W Magazine, αγκαλιά με την 7 μηνών κόρη της Rocki. «Η μικρή Rocki έκλεψε την παράσταση στο πρώτο της εξώφυλλο! Ήρθε στο σετ και ''έσβησε'' τη μαμά της» σχολίασε η διάσημη τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στο instagram.

Το πρωτότυπο σε αυτήν την φωτογράφιση, ήταν ότι δεν συνοδευόταν από συνέντευξη της ίδιας, αλλά από όσα είπαν για εκείνη αγαπημένα της πρόσωπα.

A$AP Rocky, μουσικός, ηθοποιός και σύντροφος της Rihanna: Έχει αλλάξει πολύ επειδή έγινε μητέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό σίγουρα σε αλλάζει. Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν πάντα μαγική. Φιλοσοφικά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι το πιο γοητευτικό και γνήσιο άτομο στη Γη. Η ενέργειά της είναι απαράμιλλη - μοναδική στο είδος της. Απλώς τη λατρεύω.

Έχουμε τόσα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Ήμασταν εθισμένοι στο να βλέπουμε ντοκιμαντέρ, όπως αυτό του Μπομπ Μάρλεϊ. Το να βλέπουμε ταινίες μαζί είναι τόσο διασκεδαστικό. Πρέπει να έχουμε δει το El Cantante 15 φορές.

Mariah Carey, μουσικός: Η Rihanna μου συστήθηκε όταν ήταν περίπου 17 ετών, μέσω του κοινού μας φίλου Jay-Z. Μόλις ξεκινούσε και είχα την αίσθηση ότι θα γινόταν μεγάλο αστέρι.

Στη συναυλία σου το 2024, η Ριάνα σου ζήτησε να υπογράψεις στο στήθος της. Πώς είναι να την έχεις στις συναυλίες σου;

Mariah Carey: Φέρνει τόσο υπέροχη ενέργεια! Η στιγμή της υπογραφής στο στήθος ήταν λίγο ασυνήθιστη, αλλά μου φάνηκε ξεκαρδιστική!

Σάρα Πόλσον, ηθοποιός: Με την Ριάνα γνωριστήκαμε στα γυρίσματα της ταινίας Ocean's 8 και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι ήταν το πιο «ηλεκτρισμένο» πλάσμα που είχα δει ποτέ. Φαινόταν συγκρατημένη και αυτό με εξέπληξε. Δεν είχε κάνει και πολλή υποκριτική μέχρι τότε, οπότε με εντυπωσίασε το πόσο άκουγε και παρακολουθούσε. Τα καταλάβαινε όλα, σαν σοφός άνθρωπος.