Ρίο Άβε: Ξεπέρασε την κρίση με ρεκόρ και άλμα παραμονής ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος

Μετά από αρκετές εβδομάδες με εσωστρέφεια, πίεση και χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για επτά αγώνες, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και αρχίζει να κερδίζει αναγνώριση από την ομάδα και τα μελή του συλλόγου της Ρίο Άβε.



Οι τρεις συνεχόμενες νίκες εναντίον των Εστορίλ, Τοντέλα και Εστρέλα Αμαδόρα, καθώς και μια ισοπαλία με τη Φαμαλικάο, έκαναν το έργο του προπονητή άξιο εκτίμησης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι όταν έφτασε αντιμετώπισε μια ομάδα στα πρόθυρα της κατάρρευσης και εκτός αυτού και τις τεράστιες αλλαγές που αντιμετώπισε στην χειμερινή μεταγραφική αγορά με τις αποχωρήσεις των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για το 75% των γκολ που είχε σημειώσει η ομάδα μέχρι τότε.

Επομένως, ο Έλληνας προπονητής αξίζει πολλά εύσημα, καθώς, αδιαφορώντας για τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε με αυτούς που ήρθαν αλλά και αυτούς που έφυγαν, κατάφερε να προχωρήσει το σχέδιο παιχνιδιού του, αφού άλλαξε από τον σχηματισμό 3-4-3 με τον οποίο ξεκίνησε τη σεζόν στο τρέχον 4-2-3-1, πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα και εμφανίσεις που αρχίζουν να πείθουν και έχουν βοηθήσει να τεθεί οριστικά η ομάδα της Ρίο Άβε σε τροχιά παραμονής στην πρώτη κατηγορία.



Για να επιτευχθεί ένα ρεκόρ παρόμοιο με το τρέχον, που σφραγίστηκε στο Εστορίλ με τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, θα χρειαστεί να γυρίσουμε έξι χρόνια πίσω, πιο συγκεκριμένα στη σεζόν 2019/2020 για να βρούμε την τελευταία φορά που η ομάδα της Ρίο Άβε κατάφερε τρεις συνεχόμενες νίκες στην κορυφαία κατηγορία. Ήταν τον Ιανουάριο του 2020, εναντίον της Σάντα Κλάρα, της Μποαβίστα και της Β. Γκιμαράες, σε μια ομάδα που τότε προπονητής ήταν ο Κάρλος Καρβαλιάλ και η οποία είχε στην ομάδα προσωπικότητες όπως οι Ταρέμι, Ματέους Ρέις ή Ταραντινί.



Προκειμένου να αποζημιώσει τους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έδωσε στην ομάδα δύο ημέρες άδεια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός προπονητικό αγώνα κατά τη διάρκεια αυτής της αγωνιστικής διακοπής λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.