«Ριπές» Καιρίδη κατά Βελόπουλου για... ρωσική και γερμανική λύση - «Δεν θέλω αντιδικία με βούρκο»

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, το βράδυ της Πέμπτης (16/10/), στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές »του Action 24..

Απαντώντας στην αήθη επίθεση με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που δέχθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε: «Μα δεν θέλει την πολιτική. (0:16) Το τελευταίο που θέλω και το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος είναι μια αντιδικία με τον Βούρκο».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως μιλάει «τελείως πολιτικά» και απέναντι σε «έναν πατριδοκάπηλο, Κυριάκο Βελόπουλο» ο οποίος «μονίμως μας μέμφεται ότι δεν είμαστε πατριώτες», τον ρώτησε «γιατί έχει τα λεφτά του έξω». Τόνισε δε, ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και «να μην υπεκφεύγει»

«Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομο τα λεφτά ή προϊόν κλοπής. Κανείς δεν λέει ότι είναι παράνομο να έχουν οι Έλληνες καταθέσεις στο εξωτερικό.. Δεν ήταν αυτή η κατηγόρια. Και προσπαθεί να ξεφύγει. Να την πω λοιπόν, να την καταλάβει, γιατί θα επανέλθω και αύριο και τη Δευτέρα και τη Τρίτη, μέχρι ενδεχομένως κάποτε να αποφασίσει να την απαντήσει. Δεν μπορεί να είσαι πατριώτης, να λέγεσαι Ελληνική Λύση, και να είσαι γερμανική λύση. Γερμανική λύση στο πρόβλημα των τραπεζών, της ρευστότητας, της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες θέλουν καταθέσεις. Χρειάζονται τα χρήματα όλων, τις αποταμιεύσεις για να γίνουν επενδύσεις... Η Ελληνική Λύση έχει κατηγορηθεί για ρωσική λύση στο παρελθόν. Εγώ δεν θα μπω σε αυτά. Προφανώς δεν είναι λύση. Μα αυτά που έκανε σήμερα ο κύριος Βελόπουλος είναι πρόβλημα. Και είναι σίγουρα ελληνικό πρόβλημα».

«Εμπόριο πατριωτισμού»

Ο πρώην υπουργός πρόσθεσε ότι «είναι πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό» αφού σε μια τόσο σοβαρή συζήτηση, όπως είναι για την εξωτερική πολιτική, ακούστηκαν «αυτά τα τερατώδη». Σημείωσε ότι «ο πατριωτισμός είναι στην πράξη και όχι στα κούφια λόγια». Συνέχισε με πιο σκληρά «καρφιά» επί προσωπικού, λέγοντας ότι τα χρήματα «είναι της γυναίκας μου, και να κρύβεται πίσω από τη γυναίκα του... Ερωτώ, ο ίδιος έχει πείσει τη γυναίκα του; Δεν κρυβόμαστε πίσω ούτε από γυναίκες, ούτε από παιδιά... Και μπράβο του, είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Επειδή εγώ τιμώ την επιχειρηματικότητα, αλλά την ξεχωρίζω το εμπόριο. Το χρηματικό από το πολιτικό εμπόριο. Και το εμπόριο πατριωτισμού, ευαισθησιών εθνικών και τα λοιπά. Και επειδή έχω μια φυσική απέχθεια, αν θέλετε να το πω και αυτό. Φυσική απέχθεια απέναντι στην πατριδοκαπηλεία. Τη θεωρώ μεγάλη παθογένεια της δημοσίας ζωής μας...Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εάν θέλει να είναι λύση και μάλιστα ελληνική. Καλό είναι τα λεφτά να είναι εδώ... Και να σταματήσει αυτό το ότι εμείς είμαστε πατριώτες φερετζέ. Ότι είμαστε πατριώτες του καναπέ. Ότι είμαστε πατριώτες γιαλατζί».