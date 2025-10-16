Αθλιότητες Βελόπουλου κατά Καιρίδη: «Ήξερα ότι κακιά είσαι... κακός είσαι, κακιά άποψη»

Η κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στην κυβέρνηση και οι καταγγελίες του περί «δήθεν πατριωτισμού», προκάλεσαν την ενόχληση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, ο οποίος του φώναξε από τα έδρανα για τα χρήματα που διατηρεί σε τράπεζες στο εξωτερικό.

«Άκου λίγο κύριε, τα λεφτά είναι φορολογημένα. Είναι της συζύγου μου. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς», είπε αρχικώς ο Κυριάκος Βελόπουλος και όταν ο Δημήτρης Καιρίδης αντέδρασε εντόνως από τα έδρανα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προέβη σε ένα κρεσέντο χυδαιότητας.

«Ρε καημένο παιδί. Δεν θα ξαναγίνεις υπουργός, ούτε βουλευτής. Καλέ, μην φωνάζεις, σε ακούω. Όταν αντιμαχείς με ανόητα, απαντάς ανόητα. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται από το δημόσιο, πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι κακιά είσαι, κακός είσαι… Κακιά άποψη, κακιά αντίληψη. Όταν είσαι χρήσιμος ανόητος…».



«Φέρτε τα λεφτά από τη Γερμανία εάν είστε πατριώτης. Οταν το παίζεις πατριώτης πρέπει τα λεφτά να τα έχεις στην Ελλάδα», επέμεινε να φωνάζει ο Δημήτρης Καιρίδης.



«Όταν ανακατεύεις οικογένειες… Θες να ανακατέψω την οικογένεια Μητσοτάκη; Πού τους μαζεύετε;» επέμεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Δημήτρη Καιρίδη να ακούγεται εκτός μικροφώνου να λέει: «τι σχέση έχει η γυναίκα σου; Τα λεφτά γιατί δεν τα φέρνετε στην Ελλάδα;».



Σε δήλωσή του στις κάμερες έξω από τη Βουλή, ο Δημήτρης Καιρίδης καταλόγισε υποκρισία στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για τα χρήματα στις γερμανικές τράπεζες, ενώ ενημέρωσε πως θα ζητήσει να δει τα πρακτικά του επεισοδίου.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαιολόγιο. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις», κατήγγειλε ο Δημήτρης Καιρίδης.