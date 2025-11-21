Ρίτα Όρα: «Είμαι σίγουρη ότι είμαι ''μάγισσα'' - Είναι ένα γονίδιο που υπάρχει στην οικογένειά μου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Ρίτα Όρα δηλώνει ότι μπορεί να είναι μάγισσα. Η 34χρονη τραγουδίστρια είπε ότι η κατοχή της μυθικής δύναμης είναι ένα «γονίδιο» που υπάρχει στην οικογένειά της.

Όπως είπε στο podcast Happy Hour Overheard : «Η γιαγιά μου ήταν σίγουρα μάγισσα, η μαμά μου δεν είμαι σίγουρη αν έχει αυτό το γονίδιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι εγώ το έχω».

Η Ρίτα Όρα μάλιστα χαρακτήρισε τον γάμο της «πνευματικό», ενώ στο παρελθόν έχει μοιραστεί την αγάπη της για τη γιόγκα και την αστρολογία. Έχει επίσης μια ιεροτελεστία που τη βοηθά να νιώθει συγκεντρωμένη: «Κάνω τα εβδομαδιαία μου διαγράμματα, τις κάρτες ταρώ μου... Τελικά, αρκεί κάτι να σου δίνει ελπίδα» εξήγησε. «Νιώθω ότι η αστρολογία θα έπρεπε να είναι θρησκεία. Μου αρέσει η ιδέα να νιώθεις ότι τα πνεύματα σε καθοδηγούν σε όποιο μονοπάτι κι αν βρίσκεσαι».

Διατηρεί επίσης το Ζεν της πριν από τη σκηνή, όπως παραδέχτηκε: «Μερικοί άνθρωποι λατρεύουν την τρελή μουσική, ή οτιδήποτε άλλο... Δεν είμαι καθόλου ροκ εν ρολ πριν βγω στη σκηνή. Είμαι πολύ αθλητικός τύπος, μου αρέσει να κάνω διατάσεις, να βάζω χαλαρωτική μουσική, να κάνω ατμό στο λαιμό μου. Είναι όλα πολύ χαλαρωτικά.»

Η τραγουδίστρια είχε επίσης παραδεχτεί στο παρελθόν ότι εμπιστεύτηκε μια μάντισσα που «μου άλλαξε τη ζωή» με τις συμβουλές της. Μιλώντας στο podcast Reign With Josh Smith, η Ρίτα Όρα εξήγησε: «Μου είπε: "Η ζωή σου είναι σαν ένας σωρός από άμμο στην παλάμη σου και μπορεί να περάσει από τα δάχτυλά σου ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να φροντίζεις να κινείσαι αργά και σταθερά''. Αυτό μου έμεινε για πάντα στο μυαλό. Συνήθιζα να βιάζομαι και να λέω, "Το θέλω τώρα". Προσπαθώ λοιπόν να κινούμαι λίγο πιο σταθερά και να μην αντιδρώ τόσο πολύ, γιατί όταν αντιδράς παρορμητικά, συνήθως είναι κάτι για το οποίο στο τέλος θα μετανιώσεις. Προσπαθώ όσο μπορώ να αφιερώνω λίγο χρόνο πριν απαντήσω σε διάφορα πράγματα. Και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ.»