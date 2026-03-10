Ρίτα Όρα: Η κατάψυξη ωαρίων σε ηλικία 24 ετών και οι κρίσεις πανικού

Η 35χρονη τραγουδίστρια που πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του Woman's Health UK παραδέχεται πως πέρασε υπέροχα στα είκοσί της, όταν η καριέρα της εκτοξεύτηκε και «απολάμβανε κάθε δευτερόλεπτο».

Πριν από πέντε χρόνια όμως, κλείνοντας τα 30 παρατήρησε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ένιωθε το σώμα της, κάτι που οδήγησε σε μια πλήρη αναθεώρηση του προγράμματος γυμναστικής της και στη νοοτροπία της. «Έπρεπε να φέρομαι στο σώμα μου σαν να είμαι ένα είδος αθλήτριας. Δεν θέλω όμως να μπερδεύεται ο κόσμος με το ότι το ταξίδι μου με την υγεία έχει να κάνει με την εμμονή μου με την εξωτερική μου εμφάνιση, επειδή νομίζω ότι μερικές φορές αυτή η διαχωριστική γραμμή γίνεται πολύ θολή. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς νιώθω», εξηγεί στο περιοδικό.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην κατάψυξη ωαρίων στην οποία προχώρησε σε ηλικία 24 και 27 ετών. «Τότε ένας γιατρός μού είπε ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να το κάνω αυτό. Ήταν στην πραγματικότητα η καλύτερη συμβουλή, γιατί τώρα είμαι στα μέσα της δεκαετίας των τριάντα και έχω πολλούς φίλους που προσπαθούν πραγματικά να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι».

Εκτός από τη διασφάλιση της σωματικής της υγείας, η Ρίτα εξήγησε πώς μια κρίση πανικού που υπέστη το 2016, ενώ συναντούσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, την ώθησε να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία. Κάθε φορά που βλέπω αυτή τη φωτογραφία μου εκεί, δίπλα στον Τομ Χάρντι, θυμάμαι πώς ένιωσα» παραδέχεται.

Και συμπληρώνει: «Ήταν ένα μεγάλο κάλεσμα αφύπνισης. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες φορές που σκέφτηκα, «Εντάξει, πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό». Η θεραπεία μου έδωσε προοπτική και νομίζω ότι σε αυτό δεν είχα εκπαιδευτεί.»