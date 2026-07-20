Ρίτα Όρα: "oργώνει" τα ελληνικά νησιά με πολυτελή θαλαμηγό και προκαλεί πανικό (φωτογραφίες)

Στην Μύκονο βρέθηκε η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια, Ρίτα Όρα τις προηγούμενες μέρες και φορώντας το εντυπωσικό σέξι μαγιώ της, κάνει παιχνίδια με τους παπαράτσι που την εντόπισαν σε πολυτελές σκάφος, να απολαμβάνει το καλοκαίρι της. Με παρέα, χαρούμενη και με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, σηκώνει το χέρι και χαιρετάει τους φωτογράφους που θέλουν να απαθανατίσουν την στιγμή.

Μετά την Ύδρα, όπου κατέβηκε για μερικές μέρες και απήλαυσε τις παραλίες του νησιού, σειρά είχε το νησί των Ανέμων, όπου η διάσημη τραγουδίστρια πραγματοποίησε κρουαζιέρα με πολυτελές σκάφος, ενώ δεν έλειψαν οι βόλτες στα γνωστά club και τα δημοφιλή εστιατόρια της χώρας της Μυκόνου.

Την Ελλάδα μάλλον, της σύστησε ο Ρομέν Γαβράς, με τον οποίο διατηρούσαν δεσμό το 2020 και τότε είχαν περάσει το καλοκαίρι τους στην Κέρκυρα, προσπαθώντας να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας. Εκτότε φαίνεται πως η Ρίτα Όρα λάτρεψε την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην χάνει ευκαιρία να γυρίσει πίσω!