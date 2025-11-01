Ψυχολογικό θρίλερ, παραμύθι, κοινωνικό πείραμα, ανθρωποκεντρικό δράμα, ριάλιτι τρόμου, ή απλώς μια πνευματική εμπειρία συνοδεία κλασικής μουσικής που είναι λες και έχει ξεπηδήσει από το 1800; H Rosalia διευρύνει τα μουσικά της όρια, απομακρύνεται από τον προηγούμενο επιτυχημένο εαυτό της και εξερευνά άλλα μουσικά εδάφη συνδυάζοντας την κλασική μουσική με τον πειραματικό ήχο.

Το νέο τραγούδι "Berghain" (από το επερχόμενο άλμπουμ της Lux), αλλά και το βιντεοκλίπ που το συνοδεύει έχουν καταφέρει να γίνουν και πάλι talk of the globe με πάνω από 10 εκατομμύρια views τις πρώτες κιόλας ημέρες κάνοντας την ερμηνεύτρια να κλέβει και πάλι την παράσταση με την καινούρια μουσική πρόταση που φέρνει στο κοινό.

Next please

Τι είναι όμως αυτό που κάνει το "Berghain" να σε κερδίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα, από τα πρώτα λεπτά που το βλέπεις να τρέχει στην οθόνη σου; Ας ξεκινήσουμε από το ότι είναι κάτι άκρως κινηματογραφικό και ελαφρώς απόκοσμο (τη σκηνοθεσία του κλιπ έκανε ο Nicolás Méndez), ενώ παράλληλα σου βγάζει κάτι οικείο, κάτι που σε τραβάει πάνω του, λες και σε μαγνητίζει με κάποιον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σίγουρα η συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Αυτή τη φορά όμως η Rosalia αφήνει λίγο πίσω της φλαμένκο, ποπ και ρεγκετόν ρυθμούς που χαρακτήριζαν τα προηγούμενα άλμπουμ της και δημιουργεί ένα ηχητικό αποτέλεσμα λες και παρακολουθείς όπερα. Η συνεργασία με την Björk και τον Yves Tumor, δυο καλλιτέχνες που φημίζονται για την πειραματική τους μουσική, προσδίδει στο κομμάτι κάτι καινοτόμο που σε συνδυασμό με τους στίχους σε γερμανικά, ισπανικά και αγγλικά το απογειώνουν.

Παράλληλα είναι ξεκάθαρο πως η Rosalia μοιάζει να αναζητά την επόμενη πίστα στην καριέρα της, αφού έχει καταφέρει να επανεφεύρει τον εαυτό της, να αναζητά τη μεταμόρφωση, την υπέρβαση, τη μετάβαση συνεχώς σε κάτι άλλο.

φωτογραφία Imago

Στο ψάξιμο

Rosalia και πειραματισμός είναι δύο έννοιες που πάνε χέρι-χέρι. H 33χρονη τραγουδίστρια με καταγωγή από τη Βαρκελώνη αναζητά συνεχώς μέσα από τη μουσική την καλλιτεχνική ελευθερία και εξέλιξη. Με σπουδές φλαμένκο στο Κολλέγιο Μουσικής της Καταλονίας (δέχεται μόνο έναν φοιτητή ανά έτος), η τραγουδίστρια ξέρει και μπορεί να προσαρμόζει τη φωνή της σε διαφορετικά είδη μουσικής, γεγονός που την κάνει μοναδική στον κόσμο.

Το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο El Mal Querer (2018), ήταν το πτυχιακό της πρότζεκτ. Εμπνευσμένο από ένα μεσαιωνικό μυθιστόρημα συνδύαζε φλαμένκο με ηλεκτρονικά και R&B στοιχεία. Η μουσική της δεν έμεινε στάσιμη και με το Motomami (2022) εξερεύνησε τη ρεγκετόν και την avant-garde ποπ πριν φτάσει στην πιο εξελιγμένη της φάση, αυτή του “Berghain”.

φωτογραφία Imago

Πέρα από τον ήχο και τη φωνή, η ερμηνεία της στη σκηνή περιγράφεται ως υπερκόσμια και έντονα συναισθηματική, κάπως σαν να μεταφέρει στο κοινό μια σχεδόν πνευματική εμπειρία.

Και αν είναι να μιλήσουμε για το look της, τότε πρέπει να επισημάνουμε πως αυτό περιλαμβάνει στοιχεία με αναφορές από το φλαμένκο, τη λατινοαμερικάνικη, την ιαπωνική και τη street κουλτούρα προσδίδοντάς της μια μοναδική οπτική ταυτότητα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη.

φωτογραφία Imago

Οι επικριτές

Όλη αυτή η επιτυχία βέβαια δεν έχει έρθει χωρίς κριτική, το γνωστό κράξιμο που υφίστανται -κατά καιρούς- όλοι οι καλλιτέχνες. Οι Ρομά της Ανδαλουσίας την έχουν κατηγορήσει για πολιτισμική οικειοποίηση του φλαμένκο που ανήκει στη δική τους κουλτούρα.

Άλλοι πάλι την κατηγορούν για τον λόγο του ότι αυτός ο εκμοντερνισμός του φλαμένκο μπορεί να έχει κάνει γνωστή την ισπανική παράδοση σε όλο τον κόσμο, ωστόσο το έχει κάνει να φύγει μακριά από τις αυθεντικές του ρίζες.

Out of the blue

Όπως η Rosalia πειραματίζεται στο στούντιο, στη σκηνή, απέναντι από την κάμερα, έτσι κάνει και στην προσωπική της ζωή. Η μουσική είναι ο λόγος που ξυπνά κάθε πρωί, στρώνει το κρεβάτι της και ετοιμάζεται να βγει εκεί έξω και να ανακαλύψει τι έχει να της προσφέρει η επόμενη εμπειρία που θα βιώσει.

Η τραγουδίστρια επιλέγει να κάνει πράγματα που τη χαλαρώνουν, την εμπνέουν, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν και το μέσα της. Μπορεί μετά από μια κοπιαστική μέρα να την πετύχεις να κάνει ιππασία με τα αγαπημένα της άλογα, να κάνει γυμναστική ώστε να έχει αντοχή και καλές αναπνοές, να καθαρίζει και να ενυδατώνει την επιδερμίδα της, ή απλώς να μαγειρεύει αυγά με σπανάκι και να περιποιείται τα μακριά και περίτεχνα νύχια της.

Η έμπνευση μπορεί άλλωστε να σε συναντήσει εκεί που δεν την περιμένεις.