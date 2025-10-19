Φανταστήκατε ποτέ πώς θα ήταν να βρισκόσασταν μέσα στο Λούβρο και ξαφνικά να βλέπατε τη Μόνα Λίζα να σας προσπερνά με φόρα, χαμογελώντας, χορεύοντας και ζώντας τη ζωή στο φουλ;

Ο λογαριασμός monalisa_and_friends στο Instagram έχει δημιουργήσει μια μοντέρνα Μόνα Λίζα που ζει τις καλύτερες στιγμές της και έχει κάνει την απόσταση Λούβρο - Instagram κάτι σαν το παλιό Παγκράτι - Κολιάτσου (τη γραμμή 11 του τρόλεϊ, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι)!

φωτογραφία Instagram

Pop Idol

Είναι μοναδικό να βλέπεις την Τζοκόντα να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου και να είναι σαν ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που όλο κέφι θέλει να ρουφήξει τη ζωή! Αλλάζει στιλ στα μαλλιά της, σαν άλλο pop idol, γίνεται Μέριλιν, Μαντόνα, Τίνα Τέρνερ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ενώ δεν διστάζει να πιει και μπύρα γιορτάζοντας το Oktoberfest!

φωτογραφία Instagram

Συγκίνηση

Σε ένα ποστ τη βλέπουμε από κοριτσάκι και σταδιακά να μεγαλώνει, να γίνεται γυναίκα, μητέρα και μετά ηλικιωμένη κυρία, κάτι που είναι πολύ συγκινητικό, αφού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξετυλίγεται μπροστά σου όλος ο κύκλος της ζωής.

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Διάσημος έρωτας

Σε άλλη ανάρτηση η Μόνα Λίζα χορεύει ένα ερωτικό τανγκό με τον διάσημο Ολλανδό ζωγράφο, Βίνσεντ Βαν Γκογκ, και σχεδόν σε πείθουν για την ερωτική τους ιστορία! Ο Βαν Γκογκ την τραβά μέσα από τον πίνακα και χορεύουν στο ατελιέ του και η όλη σκηνή που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια σου είναι τόσο ρομαντική, σαν να βλέπεις ταινία! Στο τέλος της χορογραφίας μάλιστα μοιράζονται και ένα φιλί όλο πάθος! Αχ...

φωτογραφία Instagram

Μπαλαρίνες

Πολύ ιδιαίτερο είναι και το αέρινο μπαλέτο που χορεύουν η Μόνα Λίζα με τις φίλες της, τη ζωγράφο Φρίντα Κάλο και το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, τον πίνακα του Γιοχάνες Βερμέερ!

φωτογραφία Instagram

Ξέφρενος χορός

Από τα πιο τρέντι βιντεάκια είναι και αυτό όπου η Τζοκόντα με το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι και τον Βαν Γκογκ χορεύουν ξέφρενα μέσα στο άδειο μουσείο για να καταλήξουν και πάλι στα κάδρα τους…

Μπορεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός να βασίζεται σε μια ΑΙ εφαρμογή, όμως καταφέρνει κάτι πολύ σπουδαίο: να φέρνει τους χρήστες του Instagram -στην πλειοψηφία τους νέοι- με την Τέχνη κάνοντάς την πολύ πιο προσιτή, καθημερινή, οικεία…