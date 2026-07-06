Σαφάρι ΑΑΔΕ: Πάνω από 50% παραβατικότητα σε συνεργεία, parking και ενοικιάσεις ΙΧ

Προσοχή στις διακοπές: Σαφάρι ελέγχων σε συνεργεία, parking και ενοικιάσεις ΙΧ – Πάνω από 50% η παραβατικότητα. Η ώρα των καλοκαιρινών διακοπών έφτασε, οι μηχανές ζεσταίνονται και οι προετοιμασίες των ταξιδιωτών κορυφώνονται. Ωστόσο, πριν φορτώσετε τις αποσκευές σας, υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζετε: H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλο το «οικοσύστημα» των μεταφορών και των οχημάτων, επιστρατεύοντας ένα νέο, πανίσχυρο όπλο. Το Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «ξεσκονίζουν» πλέον με απόλυτη στόχευση συνεργεία, parking, πλυντήρια αυτοκινήτων, επιχειρήσεις ενοικίασης ΙΧ και μεταφορικές εταιρείες. Τα αποτελέσματα των ελέγχων; Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά, καθώς η μέση παραβατικότητα στους κλάδους αυτούς ξεπερνά το 50%.

Το «ψηφιακό μάτι» που βλέπει τα πάντα

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο δεν είναι απλώς ένα ακόμα γραφειοκρατικό εργαλείο. Λειτουργεί ως ένας live αλγόριθμος ανάλυσης κινδύνου, που δείχνει στους ελεγκτές ακριβώς πού πρέπει να χτυπήσουν. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος:

Το σαφάρι του 2025: Πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι. Από αυτούς, οι 505 επιχειρήσεις πιάστηκαν στα πράσα (ποσοστό 53,2%), με τις συνολικές παραβάσεις να αγγίζουν τις 5.882. Η κρυφή φορολογητέα ύλη ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ, ενώ μπήκαν και τα πρώτα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις εμπορίου και χερσαίων μεταφορών.

Το «κρεσέντο» του 2026: Φέτος, οι έλεγχοι έγιναν ακόμα πιο αυστηροί. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έγιναν 1.145 έλεγχοι και οι παραβάτες βρέθηκαν σε 693 περιπτώσεις. Η παραβατικότητα εκτοξεύθηκε στο 60,5%!

Πού εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβάσεις φέτος;

Αν ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε, δείτε πού καταγράφηκαν οι 6.292 παραβάσεις του πρώτου εξαμήνου (οι οποίες έφεραν πρόστιμα ύψους 500.000 ευρώ και 48ωρα λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις):

• 2.552 παραβάσεις σε συνεργεία και επιχειρήσεις συντήρησης οχημάτων/μοτοσυκλετών (το check-up πριν το ταξίδι θέλει προσοχή!).

• 3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών (όπως χώροι στάθμευσης/parking).

• 81 παραβάσεις σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (rent-a-car).

• 61 παραβάσεις σε χερσαίες μεταφορές επιβατών.



• 124 παραβάσεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο οχημάτων και ανταλλακτικών.

Χρηστικά tips για τους ταξιδιώτες

Επειδή το καλοκαίρι όλοι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες για τις διακοπές μας, ακολουθούν οι βασικοί κανόνες για να είμαστε εξασφαλισμένοι και νόμιμοι:

• Ζητάτε πάντα απόδειξη: Είτε αφήνετε το αυτοκίνητο σε parking στο λιμάνι/αεροδρόμιο, είτε κάνετε service πριν φύγετε, η έκδοση απόδειξης είναι υποχρεωτική.

• Έλεγχος στο Rent-a-Car: Όταν νοικιάζετε αυτοκίνητο στο νησί ή τον προορισμό σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα της μίσθωσης και η εξόφληση γίνονται νόμιμα και ψηφιακά.

• Επιβεβαίωση καταχώρησης: Στα συνεργεία και τα parking, οι επιχειρήσεις οφείλουν να καταχωρούν το όχημά σας στο Ψηφιακό Πελατολόγιο κατά την είσοδό του. Είναι η δική σας εγγύηση ότι το όχημα έχει καταγραφεί επίσημα.

• Προσοχή στις «ύποπτες» χαμηλές τιμές: Αν μια υπηρεσία (π.χ. parking ή ενοικίαση) σας φαίνεται υπερβολικά φθηνή με την προϋπόθεση «να μην κοπεί απόδειξη», θυμηθείτε ότι σε περίπτωση ελέγχου ή ατυχήματος είστε εντελώς ακάλυπτοι.

• Χρήση App (Appodixi): Μπορείτε να σκανάρετε το QR code της απόδειξης που λάβατε για να βεβαιωθείτε ότι είναι γνήσια και έχει διαβιβαστεί σωστά στην ΑΑΔΕ.