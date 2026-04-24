«Σαφάρι» ελέγχων: Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε καύσιμα σε 5 περιοχές

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, εντοπίζοντας παραβάσεις σε πρατήρια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, στο πλαίσιο της επιτήρησης για την τήρηση του πλαφόν στις τιμές καυσίμων.

Έλεγχοι σε πέντε περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων πραγματοποιήθηκαν σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά και την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές.

Παραβάσεις σε τιμές και δηλώσεις στοιχείων

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης σε συνολικά εννέα πρατήρια. Ειδικότερα, παραβάσεις καταγράφηκαν σε τρία πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία και σε έξι στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη καταχώρισης στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, γεγονός που συνιστά επίσης παράβαση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Πρόστιμα ύψους 54.000 ευρώ

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις αναμένεται να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα εννέα πρατήρια, με το συνολικό ύψος τους να ανέρχεται σε 54.000 ευρώ.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε όλη την επικράτεια, υπογραμμίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά καυσίμων.