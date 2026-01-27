Σαλμάν Ρουσντί: Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο σήμερα στις ΗΠΑ

Θέση για τα συνεχή περιστατικά βίας στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τους θανάτους δύο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, πήρε ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί. Ο Βρετανός, ινδικής καταγωγής λογοτέχνης, που έδωσε σκληρή μάχη για να βγει νικητής από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε πριν από τρία χρόνια, δήλωσε ότι «οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο» σήμερα στις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Sundance, στη Γιούτα, ο Ρουσντί τόνισε ότι «η ιδέα του κινδύνου και της βίας είναι πλέον οικεία στους πάντες σε τούτη τη χώρα».

Ο συγγραφέας βρισκόταν στο φεστιβάλ για την avant-première της ταινίας Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ντοκιμαντέρ βασισμένο στο βιβλίο του «Μαχαίρι», που αφορά την αφήγησή του για την επίθεση που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή τον Αύγουστο του 2022, εν μέσω λογοτεχνικής εκδήλωσης, και τον άφησε τυφλό στο ένα μάτι.

Ο δράστης κατήγγειλε τον δημιουργό των «Σατανικών Στίχων», βιβλίο εξαιτίας του οποίου εκδόθηκε φετφάς που καταδίκαζε σε θάνατο τον Σαλμάν Ρούσντι από το Ιράν το 1989, πως συνεχίζει να «επιτίθεται στο Ισλάμ». Στον νεαρό επιβλήθηκε πέρυσι ποινή 25 ετών κάθειρξης από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ.



Για τον συγγραφέα, όμως, η επίθεση εναντίον του έφερε στο φως «κάτι ευρύτερο». Καταγγέλλοντας την «αποχαλινωμένη βία, που χρησιμοποιείται από αδίστακτους ανθρώπους για να επιτεθούν (...) στον πολιτισμό», υπογράμμισε πως «για όσους ασκούν αυταρχική εξουσία, ο πολιτισμός είναι εχθρός».



«Είτε πρόκειται για τη δημοσιογραφία, για τα πανεπιστήμια, για τη μουσική, ή για τη λογοτεχνία, οι ακαλλιέργητοι, οι αδαείς και οι ριζοσπάστες τα απεχθάνονται όλα αυτά και παίρνουν μέτρα εναντίον τους, κάτι που βλέπουμε καθημερινά», πρόσθεσε στο AFP.

Επισήμανε πως το βιβλίο «Μαχαίρι» δεν είχε σκοπό να αποτελέσει σχόλιο για την επικαιρότητα. Όμως «αρχίζω να νομίζω πως η ταινία κυκλοφορεί σε ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή, πως όλοι μας αισθανόμαστε τον κίνδυνο της βίας σήμερα», εξήγησε.