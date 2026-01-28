Πρώτη επίσημη έκθεση για τον θάνατο του Πρέτι: «Έχει όπλο» φώναξε πράκτορας της ICE πριν τα πυρά

Δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της μοιραίας σύγκρουσης με τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, σύμφωνα με μια αρχική έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας προς το Κογκρέσο, την οποία έφερε στη δημοσιότητα το CNN.



Η έκθεση αναφέρει ότι ένας αστυνομικός φώναξε «Έχει όπλο» πολλές φορές πριν δύο αστυνομικοί πυροβολήσουν, ενώ οι πράκτορες πάλευαν μαζί του στο έδαφος.



«Το προσωπικό της CBP προσπάθησε να συλλάβει τον Πρέτι. Εκείνος αντιστάθηκε και ακολούθησε πάλη», αναφέρει η έκθεση. «Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) φώναξε πολλές φορές «Έχει όπλο!». Η έκθεση συνεχίζει: «Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) πυροβόλησε με το όπλο Glo που του είχε χορηγηθεί από την CBP.



Η έκθεση δεν αναφέρει αν οι σφαίρες χτύπησαν τον Πρέτι.



Τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με το όπλο του Πρέτι κατά τη διάρκεια της πάλης πληθαίνουν. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με τα δικά τους όπλα, τα οποία τους είχαν χορηγηθεί από την υπηρεσία. Μια ανάλυση του CNN από το διαθέσιμο υλικό της σύγκρουσης έδειξε ότι ένας αστυνομικός φαίνεται να αφαιρεί το όπλο του Πρέτι από τη μέση του λίγα δευτερόλεπτα πριν από τον πυροβολισμό.

Η έκθεση, που προέρχεται από την εσωτερική έρευνα της CBP υπό την ηγεσία του Γραφείου Επαγγελματικής Ευθύνης της υπηρεσίας – το οποίο διερευνά πιθανές εγκληματικές συμπεριφορές των αξιωματικών της CBP – είναι η πρώτη που προκύπτει από τις πολλαπλές έρευνες που διεξάγονται για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας του DHS και του Γραφείου Ποινικής Σύλληψης της Μινεσότα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι «μετά τον πυροβολισμό, ένας (αστυνομικός της Συνοριακής Φρουράς) ενημέρωσε ότι είχε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι. Η BPA στη συνέχεια καθάρισε και ασφάλισε το όπλο του Πρέτι στο όχημά του».



Το προσωπικό της CBP «έκοψε τα ρούχα του Πρέτι και του παρείχε ιατρική βοήθεια τοποθετώντας επιδέσμους στο στήθος του», αναφέρει η έκθεση.



Πριν από τον πυροβολισμό, σημειώνεται πως ένας αξιωματικός της Συνοριακής Φρουράς «αντιμετώπισε δύο γυναίκες που σφύριζαν». Ο αξιωματικός «διέταξε τις γυναίκες πολίτες να απομακρυνθούν από τον δρόμο, αλλά αυτές δεν ανταποκρίθηκαν. Ο (αστυνομικός) τις έσπρωξε και μία από τις γυναίκες έτρεξε προς έναν άνδρα, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, Αμερικανός πολίτης».

Πάνω από 10 λεπτά μετά τον θάνατο του Πρέτι οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μινεάπολης τον μετέφεραν στο ιατρικό κέντρο της κομητείας Hennepin, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 9:32 π.μ.

Οι ερευνητές της CBP «ενημερώθηκαν ότι θα διενεργηθεί αυτοψία από το ιατρικό προσωπικό του ιατροδικαστικού γραφείου της κομητείας Hennepin» και ότι θα υποβληθεί αίτημα για τα επίσημα ευρήματα όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία, καταλήγει η έκθεση.

