Σάλος στην Κύπρο: Καταζητείται από τις Αρχές, απαντά με stories και βίντεο στα social

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από τα social media εξελίχθηκε σε ανοιχτή ποινική υπόθεση και σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της κυπριακής και όχι μόνο επικαιρότητας. Η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στο διαδίκτυο ως Annie Alexui, αναζητείται από τις Αρχές με εντάλματα σύλληψης, την ώρα που η ίδια συνεχίζει να εμφανίζεται δημόσια μέσα από βίντεο και αναρτήσεις στα social media, απαντώντας στις κατηγορίες με ειρωνεία και προκλητικό ύφος.

Από τα stories στις καταγγελίες

Η Annie Alexui έγινε γνωστή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου επί χρόνια δημοσίευε βίντεο με βαριές καταγγελίες. Στο στόχαστρό της βρέθηκαν αστυνομικοί, πολιτικά πρόσωπα και δημόσιοι λειτουργοί, με αναφορές σε διαφθορά, συγκάλυψη και σχέσεις με τον υπόκοσμο.

Οι αναρτήσεις της, συχνά χωρίς τεκμηρίωση, απέκτησαν μεγάλη απήχηση και δημιούργησαν ένα φανατικό κοινό, αλλά και σοβαρές αντιδράσεις.

Τα εντάλματα και οι κατηγορίες

Οι κυπριακές Αρχές όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος, προχώρησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εις βάρος της για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διάδοση ψευδών ειδήσεων, η παρενόχληση, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η δυσφήμηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι καταγγελίες εναντίον της προέρχονται τόσο από αστυνομικούς όσο και από πολιτικά πρόσωπα και ιδιώτες, ενώ η υπόθεση έχει λάβει πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής διαδικτυακής αντιπαράθεσης.

«Δεν κρύβομαι» – αλλά δεν εμφανίζεται

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ υπάρχει ένταλμα σύλληψης και οι Αρχές δηλώνουν ότι την αναζητούν, η ίδια δεν εμφανίζεται ενώπιον της Δικαιοσύνης, αλλά επιλέγει να απαντά μέσα από βίντεο.

Σε αυτά, εμφανίζεται χαλαρή, συχνά ειρωνική, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται, ότι δεν κρύβεται και ότι όλα όσα λέει αποτελούν «αλήθειες που κάποιοι θέλουν να φιμώσουν». Το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη συνεχίζεται στο πεδίο των social media, όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Φήμες για το εξωτερικό και σενάρια ασύλου

Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούν πληροφορίες ότι δεν βρίσκεται στην Κύπρο, με αναφορές σε παραμονή της στο εξωτερικό και σενάρια περί αιτήματος ασύλου. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, ωστόσο ενισχύουν την εικόνα μιας υπόθεσης που παραμένει θολή και ανοιχτή.

Μια υπόθεση-καθρέφτης της εποχής

Η περίπτωση της Annie Alexui δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Αγγίζει ένα ευρύτερο ζήτημα: πού τελειώνει η ελευθερία της έκφρασης και πού αρχίζει η ποινική ευθύνη στα social media.

Όταν οι καταγγελίες γίνονται viral, αλλά καταλήγουν σε εντάλματα σύλληψης, η σύγκρουση μεταξύ ψηφιακής εικόνας και πραγματικής δικαιοσύνης γίνεται αναπόφευκτη.



Το βέβαιο είναι, όσο η ίδια επιλέγει να απαντά με stories αντί για φυσική παρουσία ενώπιον των Αρχών, η υπόθεση θα παραμένει στο προσκήνιο. Και κάθε νέο βίντεο δεν κλείνει τον κύκλο, τον ανοίγει ακόμη περισσότερο.