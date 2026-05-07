Σαμαράς - Ντόρα: Πολιτικός πολιτισμός κόντρα στο τοξικό κλίμα

O Eυάγγελος Βενιζέλος μάζεψε «κόσμο και κοσμάκη» στην εκδήλωση για την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ - εκδήλωση την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Θα διαβάσατε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου για την τυπική χειραψία που είχαν πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ο Αντώνης Σαμαράς και η Ντόρα Μπακογιάννη όπως του την περιέγραψε βουλευτής που ήταν κοντά τους.

Και αγαπητοί μου μη γελιέστε καθόλου, πρόκειται για μία σχεδόν ιστορική στιγμή τουλάχιστον για όλους όσοι έχουμε παρακολουθήσει από κοντά την πολιτική «σταδιοδρομία» των δυο πολιτικών.

Θα μου πείτε, σε δημόσιο χώρο ήταν τι να έκαναν οι άνθρωποι από τη στιγμή που «έπεσε» ο ένας επάνω στον άλλον.

Και πάλι. Σε μία περίοδο όπου καθημερινά στην πολιτική αντιπαράθεση ακούγονται «τέρατα», αυτή η χειραψία - έστω τυπική - δίνει ένα «σήμα» πολύ συγκεκριμένο προς τις πολιτικές δυνάμεις.

Για αυτά που λέγονται σήμερα και που αύριο έχουν περάσει και ας μην έχουν ξεχαστεί.

Κατά τα άλλα, ο κ. Σαμαράς ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε πολλούς πολιτικούς του φίλους, πήρε τη θέση του δίπλα στον Νίκο Δένδια και μπροστά από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη με τους οποίους συζήτησε για αρκετή ώρα.