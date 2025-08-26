Σαρδέλα και γαρίδα Αμβρακικού ταξιδεύουν Βρυξέλλες – Η Πρέβεζα γράφει ιστορία στα ελληνικά αλιεύματα

Μετά από χρόνια προσπαθειών, η σαρδέλα και η γαρίδα – ή αλλιώς Γάμπαρη Αμβρακικού , κάνουν το μεγάλο άλμα: πέρασαν το εθνικό στάδιο αξιολόγησης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πλέον ο φάκελος βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες, με στόχο την αναγνώρισή τους ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Αν το «ναι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δοθεί, τότε μιλάμε για ιστορική πρωτιά: κανένα ελληνικό αλιευτικό προϊόν δεν έχει μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή κατοχύρωση. Και η Πρέβεζα θα είναι αυτή που θα ανοίξει τον δρόμο.

«Η Σαρδέλα και η Γαρίδα Αμβρακικού δεν είναι απλώς αλιεύματα, είναι κομμάτι της ψυχής, της ιστορίας και του μόχθου μας», δηλώνει με έμφαση ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, στέλνοντας το μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία διεκδικεί με σχέδιο και πετυχαίνει.

Ισχυρή θέληση για την κατάκτηση της κορυφής

Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε χωρίς μάχη. Χρειάστηκε ισχυρή πολιτική βούληση, στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, συστράτευση των αλιέων και τεχνοκρατική τεκμηρίωση. Μέσω του προγράμματος «ΑΝΑΣΑ», η Π.Ε. Πρέβεζας χρηματοδότησε το ΤΕΙ Άρτας για τη μελέτη των μοναδικών χαρακτηριστικών των αλιευμάτων του Αμβρακικού, ενώ στη συνέχεια στήριξε με επιπλέον πόρους την ολοκλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας.

Η Σαρδέλα και η Γαρίδα του Αμβρακικού σηκώνουν πλέον «πανιά» με διεθνή σφραγίδα ποιότητας και αυθεντικότητας, ενισχύοντας το brand name της περιοχής και δημιουργώντας νέες προοπτικές εξωστρέφειας για τους παραγωγούς. Πρόκειται για μια στρατηγική νίκη που φέρνει πνοή ανάπτυξης στην τοπική οικονομία και δίνει στον Αμβρακικό το «διαβατήριο» που του αξίζει.

«Η Πρέβεζα μπορεί να διεκδικεί, να πετυχαίνει και να ανοίγει νέους δρόμους. Σήμερα γράφουμε ιστορία για τα ελληνικά αλιεύματα», καταλήγει ο Στράτος Ιωάννου, δίνοντας τον τόνο μιας επιτυχίας που ξεπερνά τα στενά όρια της περιοχής και περνά στην πανελλήνια και πλέον ευρωπαϊκή σκηνή.

