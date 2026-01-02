Μεσολόγγι: Σε ακινησία 6 μήνες το ασθενοφόρο δωρεάς της αγρότισσας Αθηνάς Παπαχρήστου

Εδώ και έξι μήνες παραμένει σε συνεργείο στην Πάτρα το ασθενοφόρο που είχε δωρίσει η αείμνηστη Αθηνά Παπαχρήστου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η επισκευή του, σύμφωνα με πληροφορίες.



Το όχημα παρουσίασε στις αρχές του καλοκαιριού ένδειξη βλάβης στο καντράν και, καθώς βρισκόταν ακόμη εντός εγγύησης, μεταφέρθηκε στην επίσημη αντιπροσωπεία στην Πάτρα για έλεγχο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες που μεταδίδει το aixmi-news, η βλάβη εντοπίστηκε άμεσα και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι θα αποκατασταθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι μήνες πέρασαν χωρίς αποτέλεσμα και το ασθενοφόρο φέρεται να παραμένει ακινητοποιημένο.



Στις 3 Αυγούστου, ημέρα του θανάτου της δωρήτριας, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στην ευεργέτιδα, για να μεταφερθεί εκ νέου στη συνέχεια στο συνεργείο της Πάτρας.

Έληξε η εγγύηση

Τον περασμένο Νοέμβριο έληξε και η διετής εγγύηση του οχήματος, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση, καθώς πλέον δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ολοκληρωθεί η επισκευή. Κατά καιρούς έχει γίνει λόγος για αναμονή ανταλλακτικών από τη Γαλλία, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη.



Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκύπτουν για τη δημόσια αρχή που έχει την ευθύνη για το συγκεκριμένο ασθενοφόρο. Καλείται να παρέμβει άμεσα, καθώς η περιοχή του Μεσολογγίου δεν μπορεί να εξυπηρετείται με ένα και μόνο ασθενοφόρο, το οποίο έχει διανύσει υπερβολικά μεγάλο αριθμό χιλιομέτρων και βρίσκεται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής του αντοχής.