Δωρεά Χατζηιωάννου: Στα 50 τα νησιά με επιμίσθιο 1.000 ευρώ στους γιατρούς - Ποια προστίθενται

Στα 50 από τα 47 αυξάνονται τα νησιά που καλύπτονται από τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο προσφέρει ένα συμπληρωματικό επιμίσθιο 1.500 ευρώ τον μήνα στους γιατρούς που υπηρετούν σε δομές υγείας αυτών των περιοχών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, «κατόπιν αιτήματός μας στον δωρητή κ. Στέλιο Χατζηϊωάννου ο κ. Χατζηιωάννου δέχθηκε και η δωρεά του αυξήθηκε από τα 47 στα 50 νησιά και στον αρχικό κατάλογο προσθέτουμε και τις νήσους Αμοργό και Ίο στις Κυκλάδες και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μία φορά!».

Υπενθυμίζεται ότι σε μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της δημόσιας υγείας σε μικρά νησιά της Ελλάδας, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου διαθέτοντας 10 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα επτά ετών για την ενίσχυση της παραμονής 80 ιατρών σε 47 μικρά νησιά της χώρας με τις μικρότερες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τα 47 αυτά νησιά εξυπηρετούνται από Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία τις μικρότερες δηλαδή μονάδες υγείας στην Ελλάδα, και δεν αφορά νησιά που έχουν ιατρικά κέντρα ή μεγαλύτερες δομές υγείας.

Η σχετική σύμβαση δωρεάς υπογράφηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου, σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Sir Στέλιο Χατζηιωάννου και τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στα 3.000 ευρώ το μηνιαίο εισόδημα των γιατρών στα 50 νησιά

Στόχος της δωρεάς είναι να δοθεί ουσιαστικό και σταθερό κίνητρο, με ορίζοντα επταετίας, για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στις υγειονομικές δομές των μικρών νησιών της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: steliosfoundation.gr

Η χρηματοδότηση προβλέπει οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών 1.500 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες τον χρόνο, στους γατρούς και αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν με φυσική παρουσία στις δομές υγείας των νησιών αυτών.

Το ποσό θα καταβάλλεται από το κράτος, κατόπιν της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, επιπλέον των σημερινών αποδοχών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διπλασιάζοντας σχεδόν το καθαρό τους εισόδημα στα περίπου 3.000 ευρώ μηνιαίως, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και στέγασης στα μικρά νησιά.

Η δωρεά θα ισχύει για 7 έτη.

To Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρες όπου έχει δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Μονακό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το Ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω της πρωτοβουλίας «Φαγητό από Καρδιάς» βοηθά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και προσφέρει κάθε εργάσιμη ημέρα σνακ σε ευάλωτες ομάδες, διανέμοντας κατά μέσο όρο 300.000 σνακ σε 150.000 επισκέπτες μηνιαία.

Διοργανώνει συνολικά 7 βραβεία επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Μονακό.

Χρηματοδοτεί υποτροφίες, βοηθώντας νέους να φοιτήσουν σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, BCACollege και ΩMEGAYachtingAcademy στην Αθήνα, UniversityofCyprus στην Κύπρο, London School of Economics και Bayes Business School, City University of London στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαθέτει δωρεάν την αίθουσα συνεδρίων SteliosFoundationConferenceHall, χωρητικότητας μέχρι 200 ατόμων, προς χρήση σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το θρυλικό κτίριο που στεγάζει την αίθουσα στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα ανακαινίστηκε πλήρως από το Ίδρυμα και εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2023.