Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τρίτη (14/10): Πότε τραβούν «χειρόφρενο» μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία

Στην 24ωρη πανεργατική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), κλπ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως απάντηση στο νομοσχέδιο που αλλάζει τις ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας, τη διευθέτηση ωραρίου και τις άδειες, το οποίο τα συνδικάτα χαρακτηρίζουν «αντεργατικό και επικίνδυνο».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00. Τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη τη μέρα τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Συλλαλητήρια και προσυγκεντρώσεις

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ , οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Επιπλέον, θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στα υπουργεία, τις εφορίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πολεοδομίες, τις τράπεζες, τον τουριστικό κλάδο, καθώς και οι εμποροϋπάλληλοι.

Απροσπέλαστο για αρκετές ώρες θα καταστήσουν το κέντρο της Αθήνας, τα δύο κεντρικά συλλαλητήρια και οι προσυγκεντρώσεις.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί της Τρίτης ,ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στα Προπύλαια. Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα για την απεργιακή συγκέντρωση της 14ης Οκτωβρίου, έχουν οριστεί για τις 9.30 π.μ. στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Προπύλαια: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.