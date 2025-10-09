«Όχι στο 13ωρο»: ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας κήρυξαν 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής θα συζητείται το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, στο κέντρο της Αθήνας οι εργαζόμενοι θα διαδηλώνουν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους.

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, την ημέρα δηλαδή της συζήτησης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.



Απεργία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας



Την ίδια ημέρα, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας, ενώ θα πραγματοποιηθεί και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11:00.

«Είναι απαράδεκτο, εν έτη 2025 η κυβέρνηση να μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα όπου οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δουλεύουμε νύχτα με νύχτα για να εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το εισόδημά μας. Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας κεκτημένα», τονίζεται στην ανακοίνωση.



Τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας:

