Ένα (ακόμα) 13άρι της Κεραμέως με το... 13ωρο

Δεν ξέρω εάν προλάβατε να ενημερωθείτε αλλά από προχθές στη Βουλή, για την ακρίβεια στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, συζητείται το περιβόητο νομοσχέδιο της Κεραμέως για το 13ωρο.

Το 13ωρο, είναι το δεύτερο θέμα μετά από εκείνο του Πάνου Ρούτσι, που ενώνει όλη την αντιπολίτευση απέναντι στον Μητσοτάκη. Τι είναι λοιπόν το 13ωρο; Είναι η δυνατότητα που έχει ένας εργαζόμενος να απασχολείται έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη με τη σύμφωνη γνώμη του, με αύξηση των αποδοχών και φυσικά με το δικαίωμα της άρνησης.

Το σχέδιο νόμου έχει και άλλες σημαντικές αλλαγές για το εργασιακό τοπίο αλλά ας μείνουμε στο περίφημο 13ωρο. Που, όπως έμαθα από ανθρώπους που γνωρίζουν τα εργασιακά λεπτομερώς, ήταν μια επικοινωνιακή έμπνευση της... Νίκης Κεραμέως - που εξελίσσεται σε ένα απόλυτα ανθεκτικό μέλος των υπουργικών συμβουλίων για λόγους που εμείς οι ταπεινοί δεν μπορούμε να «διαβάσουμε».

Η υπουργός Εργασίας εισήγαγε, λοιπόν, τον συγκεκριμένο όρο για πρώτη φορά στο τραπέζι του διαλόγου όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τις αλλαγές στο εργασιακό τοπίο. Ήταν τόσο σίγουρη για το «13άρι» που χτύπησε - επικοινωνιακά - που το κυκλοφόρησε και ανάμεσα σε υπηρεσιακούς του υπουργείου. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να γίνει σύνθημα στα χείλη σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Μεγάλη επιτυχία.