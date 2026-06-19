Σε δίκη ο Χακίμι για την υπόθεση βιασμού – «Περιμένω να μιλήσω», δηλώνει

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση που βαραίνει τον Ασράφ Χακίμι από το 2023, καθώς οι γαλλικές δικαστικές αρχές αποφάσισαν την παραπομπή του σε δίκη για την καταγγελία βιασμού που έχει υποβληθεί εις βάρος του.

Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν κατηγορείται από 24χρονη γυναίκα για περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στην κατοικία του στο Παρίσι. Η υπόθεση θα εξεταστεί από το ποινικό δικαστήριο των Hauts-de-Seine τους επόμενους μήνες, μετά και την απόρριψη της προσπάθειας της υπεράσπισης να μπει οριστικό τέλος στη διαδικασία.

Η απόφαση για την παραπομπή σε δίκη γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή (19/6), με το ανακριτικό τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών να επικυρώνει ουσιαστικά τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

«Είμαι έτοιμος να μιλήσω»

Από την πλευρά του, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, τονίζοντας πως περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη από την πρώτη στιγμή.

«Σιώπησα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύοντας στη Δικαιοσύνη και στη διαδικασία. Τώρα θέλω να ακουστεί η δική μου πλευρά της ιστορίας. Περιμένω αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα και είμαι έτοιμος να μιλήσω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της εθνικής Μαρόκου.

Η υπερασπιστική γραμμή του Χακίμι παραμένει αμετάβλητη από την αρχή της υπόθεσης. Ο ποδοσφαιριστής παραδέχεται ότι υπήρξε συνάντηση με την καταγγέλλουσα και κάνει λόγο μόνο για ένα φιλί, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό περί σεξουαλικής επίθεσης.

Στον αντίποδα, η 24χρονη επιμένει στους αρχικούς της ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε βιασμός. Πλέον, η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και να αποφανθεί για την ενοχή ή μη του ποδοσφαιριστή.