Σε γάμο στα Ανώγεια

Καιρό είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης να περάσει ένα τόσο χαλαρό και ξεκούραστο τριήμερο όπως αυτό που μας πέρασε... Δεν άφησε τυχαία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτός κομματικών δραστηριοτήτων το Παρασκευοσαββατοκύριακο αφού βρέθηκε στην Κρήτη για γάμο (όχι τον δικό του) αλλά και για να δει τους δικούς του ανθρώπους.

Την Παρασκευή το βράδυ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε στα Ανώγεια για να τιμήσει τον συντονιστή της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Ανωγείων, Μανόλη Πασπαράκη (Μούγερης) που παντρεύτηκε την αγαπημένη του με κουμπάρα την ηθοποιό Μαρία Τζομπανάκη. Και όπως απαθανάτισε ο φακός του creta24.gr το πράσινο ήταν το κυρίαρχο χρώμα στο γλέντι με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον βουλευτή Παύλο Χρηστίδη και τον Κρητικό ηθοποιό και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Αεράκη.

Χθες Κυριακή, πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο κ. Ανδρουλάκης, παραμένοντας σε στάτους κοινωνικών εκδηλώσεων πήγε στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ηρωικού καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, στον Αμύγδαλο του Ηρακλείου.

Για τους μη γνωρίζοντες, το καλοκαίρι του 1974, όταν γραφόταν η τραγωδία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Μανώλης Μπικάκης κατάφερε μόνος με ένα αντιαρματικό να αναχαιτίσει την προέλαση των εισβολέων στις μάχες γύρω από τη Λευκωσία. «Ο ηρωισμός του αλλά και η ταπεινοφροσύνη του αποτελούν μάθημα ζωής για κάθε πατριώτη», δήλωσε ο Ανδρουλάκης τιμώντας τον Ηρακλειώτη ήρωα.